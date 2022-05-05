MLB／開轟球帶出暖心故事引網瘋傳 賈吉特地與2主角會面
洋基作客藍鳥的比賽日前出現感人小故事，藍鳥隊球迷蘭齊洛塔（Mike Lanzillotta）撿到洋基隊賈吉（Aaron Judge）的開轟球後，大方送給後方穿著賈吉背號的小球迷羅德里奎茲（Derek Rodriguez）。暖心畫面在網路上瘋傳，賈吉今天賽前也特地與這2位球迷見面，蘭齊洛塔也獲得藍鳥隊外野手史普林格（George Springer）簽名球衣。
賈吉在昨天比賽6局上時敲出追平轟，這顆全壘打球被藍鳥隊球迷蘭齊洛塔撿到，他一開始興奮地高舉雙手，不過他很快地注意到後方一名穿著賈吉99號衣服的男孩羅德里奎茲，並慷慨地將球直接送給他，羅德里奎茲則是含著淚回以熱情的擁抱。
Enjoy the kindness. 🥺— MLB (@MLB) May 4, 2022
Aaron Judge and this very generous Blue Jays fan made this kid's night! pic.twitter.com/qgFe9j8BTX
大聯盟官方在推特分享了這段影片，截至目前已吸引147萬人次觀看，賈吉也注意到此事，今天賽前特地與感人故事的2位主角見面，「藍鳥隊球迷與年輕的洋基隊球迷共度那一刻......這是他們之間一個很酷的連結。」賈吉說。
Last night, 9-year-old Derek Rodriguez was gifted @TheJudge44’s home run ball by Jays fan Mike Lanzillotta.— New York Yankees (@Yankees) May 4, 2022
Tonight, Derek got to meet his favorite player 💙 pic.twitter.com/18b24wKYkv
看著9歲的小粉絲，賈吉坦言自己情緒激動：「這至今仍讓我起雞皮疙瘩，看見孩子穿著印上我背號的球衣，這是我從沒想過的情景。而我也曾經像羅德里奎茲一樣，支持著我最喜愛的球隊和球員，那對我而言是非常棒的時刻，我永遠不會忘記那種感覺。」
這顆全壘打球的暖心故事也讓藍鳥隊外野手史普林格大為感動，贈送給自家球迷蘭齊洛塔一件親筆簽名球衣。
#BlueJays George Springer gifted #BlueJays fan Mike Lanzillota with a signed jersey for his act of kindness in giving #Yankees fan Derek Rodriguez, Aaron Judge’s HR ball. pic.twitter.com/AYdQoahQry— Hazel Mae (@thehazelmae) May 4, 2022
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