快訊

呼籲聚餐先暫停 柯文哲曝北市軟封城「最後底線」

單親媽「鬼切」3車道下高速公路 這原因讓法院撤銷罰單

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／開轟球帶出暖心故事引網瘋傳 賈吉特地與2主角會面

聯合新聞網 / 綜合報導
賈吉與球迷溫馨合影。 圖取自洋基隊推特
賈吉與球迷溫馨合影。 圖取自洋基隊推特

洋基作客藍鳥的比賽日前出現感人小故事，藍鳥隊球迷蘭齊洛塔（Mike Lanzillotta）撿到洋基隊賈吉（Aaron Judge）的開轟球後，大方送給後方穿著賈吉背號的小球迷羅德里奎茲（Derek Rodriguez）。暖心畫面在網路上瘋傳，賈吉今天賽前也特地與這2位球迷見面，蘭齊洛塔也獲得藍鳥隊外野手史普林格（George Springer）簽名球衣。

賈吉在昨天比賽6局上時敲出追平轟，這顆全壘打球被藍鳥隊球迷蘭齊洛塔撿到，他一開始興奮地高舉雙手，不過他很快地注意到後方一名穿著賈吉99號衣服的男孩羅德里奎茲，並慷慨地將球直接送給他，羅德里奎茲則是含著淚回以熱情的擁抱。

大聯盟官方在推特分享了這段影片，截至目前已吸引147萬人次觀看，賈吉也注意到此事，今天賽前特地與感人故事的2位主角見面，「藍鳥隊球迷與年輕的洋基隊球迷共度那一刻......這是他們之間一個很酷的連結。」賈吉說。

看著9歲的小粉絲，賈吉坦言自己情緒激動：「這至今仍讓我起雞皮疙瘩，看見孩子穿著印上我背號的球衣，這是我從沒想過的情景。而我也曾經像羅德里奎茲一樣，支持著我最喜愛的球隊和球員，那對我而言是非常棒的時刻，我永遠不會忘記那種感覺。」

這顆全壘打球的暖心故事也讓藍鳥隊外野手史普林格大為感動，贈送給自家球迷蘭齊洛塔一件親筆簽名球衣。

賈吉 洋基 藍鳥 史普林格

相關新聞

MLB／洋基打線揮空達15次 教頭布恩坦言菊池雄星難纏

藍鳥隊日籍左投菊池雄星投出本季代表作，今天面對火力強大的洋基隊，先發6局只失1分，幫助藍鳥2：1獲勝，洋基總教練布恩（A...

MLB／韋恩萊特7局無失分奪勝 搭檔莫里納第202勝追平歷史

40歲的紅雀隊強投韋恩萊特（Adam Wainwright）老當益壯，今天他面對皇家繳出7局無失分好投，幫助球隊以10：0完封皇家。此外，他和39歲的鐵捕搭檔莫里納（Yadier Molina）生涯已搭檔多達310場，排在聯盟史上第三，本季更有望繼續堆高場次，躍居第二名。

MLB／開轟球帶出暖心故事引網瘋傳 賈吉特地與2主角會面

洋基作客藍鳥的比賽日前出現感人小故事，藍鳥隊球迷蘭齊洛塔（Mike Lanzillotta）撿到洋基隊賈吉（Aaron Judge）的開轟球後，大方送給後方穿著賈吉背號的小球迷羅德里奎茲（Derek Rodriguez）。暖心畫面在網路上瘋傳，賈吉今天賽前也特地與這2位球迷見面，蘭齊洛塔也獲得藍鳥隊外野手史普林格（George Springer）簽名球衣。

MiLB／莊陳仲敖旅美首場優質先發 6局失2分吞敗投

旅美奧克蘭運動家隊小聯盟1A投手莊陳仲敖今天先發出賽，總計投6局失2分、飆7次三振，為旅美生涯首場優質先發，但隊友火力沒...

MiLB／李灝宇連9戰敲安 林凱威後援飆2K無失分

旅美費城人隊小聯盟1A野手李灝宇維持近期好手感，今天先發出賽5打數敲1安、連9場出賽敲安；響尾蛇隊2A投手林凱威後援登板...

MLB／泰萊斯雙響砲飛了884呎 釀酒人讓紅人近20戰19敗

紅人隊的連敗噩夢還未結束，今天對釀酒人之戰1局上先得兩分、短暫取得領先，但投手群再度崩盤，一共被揮出17支安打，包括3支...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。