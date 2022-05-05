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MLB／40歲韋恩萊特7局無失分奪勝 搭檔莫里納310場續拚紀錄

聯合新聞網 / 綜合報導
紅雀隊老將韋恩萊特今天繳出7局無失分好投。 美聯社
紅雀隊老將韋恩萊特今天繳出7局無失分好投。 美聯社

40歲的紅雀隊強投韋恩萊特（Adam Wainwright）老當益壯，今天他面對皇家繳出7局無失分好投，幫助球隊以10：0完封皇家。此外，他和39歲的鐵捕搭檔莫里納（Yadier Molina）生涯已合作多達310場，排在聯盟史上第三，本季更有望繼續堆高場次，躍居第二名。

韋恩萊特今主投7局無失分，只被敲1安、投出1保送，另有2K，防禦率下修至3.18，奪下本季第3勝。退場後牛棚也接力守成，送給主場的皇家9顆鴨蛋。

此外，韋恩萊特和莫里納這對投捕搭檔也正朝向大聯盟紀錄邁進。他們目前已合作搭檔多達310場，只要再搭檔6場，就能追平勇士隊史潘（Warren Spahn）和克蘭道爾（Del Crandall）的搭檔出賽紀錄，並列史上第二，第一名則為老虎隊羅里奇（Mickey Lolich）和弗里罕（Bill Freehan）的324場。

大聯盟記者卡塔尼亞（Jason Catania）則指出，上一次有40歲以上的投手繳出7局無失分，且最多只被敲出1安打，得回溯至2009年的莫伊爾（Jamie Moyer）、「老蝴蝶」韋克菲爾德（Tim Wakefield）和「巨怪」強森（Randy Johnson）。

韋恩萊特 莫里納 紅雀

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