MLB／洋基打線揮空達15次 教頭布恩坦言菊池雄星難纏

藍鳥隊日籍左投菊池雄星投出本季代表作，今天面對火力強大的洋基隊，先發6局只失1分，幫助藍鳥2：1獲勝，洋基總教練布恩（Aaron Boone）也說：「他的配球很靈活，投得很好。」

藍鳥開季至今動用6名先發投手，南韓左投柳賢振只投兩場就進入傷兵名單，未有任何勝敗，菊池雄星開季前4戰吞下1敗，今天克服強敵奪下轉戰藍鳥首勝，洋基本季最長11連勝告終。

菊池雄星今天繳出優質內容，只被揮出3支安打，飆出7次三振是本季單最多K紀錄，讓洋基打者多達15次揮空，也是本季被揮空次數最多的比賽，布恩認為他的變速球、卡特球都投得非常出色，實在不好應付。

藍鳥總教練蒙托亞（Charlie Montoyo）說：「菊池雄星只要搶到好球，就能讓打者出局。」

菊池雄星過去3季效力水手隊，季前以自由球員身分和藍鳥簽下3年3600萬美元合約，他表示，儘管開季前幾場比賽投得不順，不過一直得到隊友很多幫助，非常感謝他們。

美聯東區向來是超級戰區，目前洋基、藍鳥、光芒隊勝率都超過6成，洋基18勝7敗、勝率7成20更是大聯盟最好；藍鳥11、12日將作客洋基球場，菊池雄星預定2連戰首戰登板。