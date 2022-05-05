MiLB／莊陳仲敖旅美首場優質先發 6局失2分吞敗投

旅美奧克蘭運動家隊小聯盟1A投手莊陳仲敖今天先發出賽，總計投6局失2分、飆7次三振，為旅美生涯首場優質先發，但隊友火力沒有支援，球隊2比3吞敗，莊陳仲敖吞本季第3敗。

美國職棒小聯盟1A賽事運動家隊與舊金山巨人隊交手，運動家隊由台灣投手莊陳仲敖先發，莊陳仲敖首局連飆3Ｋ，2局1人出局後被敲出安打，但接著讓打者敲出飛球出局、三振抓到第3個出局數。

莊陳仲敖3局讓打者3上3下，4局先投出保送，但沒有讓對手延續攻勢、力守不失分，5局也讓對手3上3下。

莊陳仲敖6局有狀況，先被敲出安打、投出四壞保送讓對手攻佔得點圈，接著被敲出安打、失掉2分，莊陳仲敖及時回穩，連抓2個出局數，沒有多掉分數，6局投完球隊1比2落後時退場。

巨人隊7局靠著陽春砲多添1分保險分，運動家隊直到8局才再有得分攻勢，靠著接連2支安打、滾地球跑回分數，但攻勢沒有延續，運動家隊以2比3吞敗。

莊陳仲敖目前為止本季先發出賽4場，今天用84球投6局，僅被敲出3支安打，投出7次三振、2次保送，失掉2分責失分，為旅美生涯首場優質先發，但首勝未能開張，吞下第3敗，賽後防禦率4.82。