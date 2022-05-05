MLB／泰萊斯雙響砲飛了884呎 釀酒人讓紅人近20戰19敗

紅人隊的連敗噩夢還未結束，今天對釀酒人之戰1局上先得兩分、短暫取得領先，但投手群再度崩盤，一共被揮出17支安打，包括3支全壘打，終場又以4：18慘敗，慘吞8連敗後掉到3勝21敗。

紅人本季還未嘗過連勝滋味，最長吞過11連敗，今天輸球後勝率掉到1成25，仍是大聯盟唯一不到3成的球隊，就算第2慘的國民隊，目前9勝17敗也還有3成46。

釀酒人今天1局下追成2：2平手後，再也沒有落後，一壘手泰萊斯（Rowdy Tellez）3局下砲轟紅人先發投手古提耶瑞茲（Vladimir Gutierrez），中外野453英尺滿貫砲成為致勝一擊。

泰萊斯6打數4安打、攻下8分打點，6局下再轟右外野431英尺兩分砲，8局下追加兩分打點二壘打，不但締造單場雙響砲紀錄，單場8分打點也改寫隊史紀錄；ESPN指出，泰萊斯光是這兩支全壘打，飛行距離就達884英尺。

古提耶瑞茲賽前對戰釀酒人3連勝、防禦率2.37，此役先發4.1局被揮出8支安打，包括兩支全壘打，失7分都是自責分，吞下開季5連敗，防禦率升至8.86，和國民隊柯賓（Patrick Corbin）並列大聯盟最多敗投手。

紅人最近20場比賽輸掉19場，繼1945年球季後，再吞客場12連敗。