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MiLB／李灝宇連9戰敲安 林凱威後援飆2K無失分

中央社 / 台北5日電
旅美費城人隊小聯盟1A野手李灝宇維持近期好手感，今天先發出賽5打數敲1安、連9場出賽敲安。 截圖自PhilliesBaseballFan.com推特
旅美費城人隊小聯盟1A野手李灝宇維持近期好手感，今天先發出賽5打數敲1安、連9場出賽敲安。 截圖自PhilliesBaseballFan.com推特

旅美費城人隊小聯盟1A野手李灝宇維持近期好手感，今天先發出賽5打數敲1安、連9場出賽敲安；響尾蛇隊2A投手林凱威後援登板，投1局飆2K、無失分，無關勝敗。

美國職棒小聯盟1A費城人隊與多倫多藍鳥隊交手，費城人隊台灣野手李灝宇先發打1棒、守游擊，李灝宇1局敲出中外野方向飛球出局，3局選到四壞保送，再靠著隊友開轟、跑回分數。

李灝宇4局壘上有人時敲出右外野方向安打，但隊友沒能延續攻勢、沒有再添分數，6局敲出游擊方向滾地球出局，7局敲出左外野方向平飛球出局，9局吞下三振。

李灝宇總計5打數敲出1支安打，保送、三振各1次，有1得分，連9場出賽敲安，賽後打擊率2成99；費城人隊打線發揮，終場以12比9拿下勝利。

亞利桑那響尾蛇隊小聯盟2A與奧克蘭運動家2A交手，響尾蛇隊台灣投手林凱威9局球隊11比3領先時登板後援。

林凱威讓首名打者打成滾地球出局，接著投出四壞保送，再連飆兩次三振，完成投球任務。林凱威總計用15球投1局，沒被敲出安打，投出1次保送、2次三振，無失分，球隊終場以11比3拿勝，林凱威無關勝敗，賽後防禦率3.72。

林凱威 費城人

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