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MLB／今日戰績表 大谷翔平完美二刀流天使完封紅襪

聯合新聞網 / 整理
大谷翔平先發主投兼四棒完美二刀流，天使完封紅襪。 法新社
大谷翔平先發主投兼四棒完美二刀流，天使完封紅襪。 法新社

MLB今日戰績表

天使 8：0 紅襪

紅人 5：10 釀酒人

國民 7：9 洛磯

藍鳥 5：6 守護者

都會 8：7 費城人

雙城 3：5 金鶯

老虎 2：3 太空人

馬林魚 1：2 教士

光芒 4：3 水手

紅雀 7：1 巨人

MLB明日賽程

時間 客場 主場

02:20 道奇 vs. 小熊

06:40 海盜 vs. 紅人

07:05 皇家 vs. 金鶯

07:05 大都會 vs. 費城人

07:05 遊騎兵 vs. 洋基

07:10 白襪 vs. 紅襪

07:10 藍鳥 vs. 守護者

07:20 釀酒人 vs. 勇士

08:10 老虎 vs. 太空人

08:10 運動家 vs. 雙城

09:38 國民 vs. 天使(華視、愛爾達體育2台)

09:40 洛磯 vs. 響尾蛇

09:40 馬林魚 vs. 教士

09:40 光芒 vs. 水手(愛爾達體育2台)

10:15 紅雀 vs. 巨人

球隊戰績表

太空人 體育 華視

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