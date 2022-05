MLB／邦賈納為何「爆走」？ 主帥解釋「說話太過頭」

響尾蛇左投邦賈納(Madison Bumgarner)本季防禦率維持1字頭,不過他在今天作客馬林魚的比賽開始沒多久就突然「暴走」,最終當然遭出逐出場,賽後響尾蛇隊主帥羅夫洛(Torey Lovullo)表示,邦賈納應該是因為被檢查左手而感到「不舒服」,說了太過頭的話。

邦賈納首局就挨轟失1分,投球過程中,他明顯因好球帶問題感到不滿。該局結束後,他在接受一壘審貝利諾(Dan Bellino)的外部物質檢查時,兩人就已有言語上的交換,檢查完後邦賈納更氣憤地對著貝利諾叫囂,隨即被驅逐出場,邦賈納索性「大暴走」,不斷想衝上前與一壘審理論,後續甚至需要多名隊友與教練將他拉開。

Madison Bumgarner had to be restrained after being ejected after pitching one inning.



