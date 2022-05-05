MLB／邦賈納為何「爆走」？ 主帥解釋「說話太過頭」

響尾蛇左投邦賈納（Madison Bumgarner）本季防禦率維持1字頭，不過他在今天作客馬林魚的比賽開始沒多久就突然「暴走」，最終當然遭出逐出場，賽後響尾蛇隊主帥羅夫洛（Torey Lovullo）表示，邦賈納應該是因為被檢查左手而感到「不舒服」，說了太過頭的話。

邦賈納首局就挨轟失1分，投球過程中，他明顯因好球帶問題感到不滿。該局結束後，他在接受一壘審貝利諾（Dan Bellino）的外部物質檢查時，兩人就已有言語上的交換，檢查完後邦賈納更氣憤地對著貝利諾叫囂，隨即被驅逐出場，邦賈納索性「大暴走」，不斷想衝上前與一壘審理論，後續甚至需要多名隊友與教練將他拉開。

Madison Bumgarner had to be restrained after being ejected after pitching one inning.



(via @BALLYSPORTSAZ)pic.twitter.com/1gqJL4UDwe — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) May 4, 2022

響尾蛇隊總教練羅夫洛賽後表示，裁判有向他解釋子弟兵為何被驅逐出場，但未明確指出理由：「會導致這樣的因素是邦賈納當下感到『不舒服』，他說得有點太過頭了才會被驅逐出場。貝利諾檢查了他的手，我覺得那就是邦賈納開始感到不舒服的時刻。我還沒有什麼機會去跟邦賈納談這件事，但我猜想就是當下的情境讓他不太高興。」

邦賈納也未解釋他為何被驅逐出場的原因，但表示答案就在影片中：「我知道我為什麼被驅逐出場。你們都看過影片了，然後你可以回去再看一遍，還滿明顯的。」邦賈納賽後防禦率上升至1.50。

邦賈納先發面對馬林魚僅投1局就退場，臨危受命擔任長中繼的馬丁（Corbin Martin）獨扛4局失2分，響尾蛇打線也發威，6局打完，響尾蛇以6：3領先。而後，響尾蛇隊牛棚一度將領先敗光，讓馬林魚反超比分來到7：6，不過打者很快地討回顏面，9局上從馬林魚隊終結者班德（Anthony Bender）手中攻下2分逆轉，終場以8：7奪勝。