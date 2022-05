MLB／邦賈納被檢查左手碎碎念 突遭驅逐抓狂怒譙裁判

面對馬林魚隊首名打者就挨轟、自認好球未獲主審青睞、投完1局下還被檢查左手,響尾蛇隊32歲老將邦賈納(Madison Bumgarner)突然抓狂被趕出場,幸好接手的6名投手合力保住戰果,響尾蛇終場仍以8:7險勝,在馬林魚的地盤3連戰全勝。

邦賈納向來是響尾蛇最穩定的投手之一,過去效力巨人隊時還拿過3次世界大賽冠軍,生涯4次入選明星賽,今天在馬林魚主場情緒失控,確實是很罕見的事,若非隊友第一時間阻擋,他和裁判恐怕還會有更嚴重的衝突。

邦賈納登板投出第3球,就被馬林魚開路先鋒柏提(Jon Berti)轟出左外野陽春砲,接下來雖讓對手連揮3個高飛球結束1局下,其中一顆外角變化球被判壞球,已經有些不爽,退場後又被一壘審貝里諾(Dan Bellino)檢查有無使用外來物質,當場惱羞成怒。

貝里諾檢查邦賈納的左手後,他的嘴巴碎碎念,就是對裁判有意見;貝里諾大手一揮將邦賈納驅逐出場,他的火氣更大,轉身又是一陣叫罵,場面十分火爆。

響尾蛇總教練羅夫洛(Torey Lovullo)和捕手趕快架住邦賈納,他還想要衝上前理論,最後怒氣沖沖退場。

