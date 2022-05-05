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MLB／邦賈納被檢查左手碎碎念 突遭驅逐抓狂怒譙裁判

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
響尾蛇隊32歲老將邦賈納被主審檢查左手後爆氣，最後也被驅逐出場。 美聯社
響尾蛇隊32歲老將邦賈納被主審檢查左手後爆氣，最後也被驅逐出場。 美聯社

面對馬林魚隊首名打者就挨轟、自認好球未獲主審青睞、投完1局下還被檢查左手，響尾蛇隊32歲老將邦賈納（Madison Bumgarner）突然抓狂被趕出場，幸好接手的6名投手合力保住戰果，響尾蛇終場仍以8：7險勝，在馬林魚的地盤3連戰全勝。

邦賈納向來是響尾蛇最穩定的投手之一，過去效力巨人隊時還拿過3次世界大賽冠軍，生涯4次入選明星賽，今天在馬林魚主場情緒失控，確實是很罕見的事，若非隊友第一時間阻擋，他和裁判恐怕還會有更嚴重的衝突。

邦賈納登板投出第3球，就被馬林魚開路先鋒柏提（Jon Berti）轟出左外野陽春砲，接下來雖讓對手連揮3個高飛球結束1局下，其中一顆外角變化球被判壞球，已經有些不爽，退場後又被一壘審貝里諾（Dan Bellino）檢查有無使用外來物質，當場惱羞成怒。

貝里諾檢查邦賈納的左手後，他的嘴巴碎碎念，就是對裁判有意見；貝里諾大手一揮將邦賈納驅逐出場，他的火氣更大，轉身又是一陣叫罵，場面十分火爆。

響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）和捕手趕快架住邦賈納，他還想要衝上前理論，最後怒氣沖沖退場。

邦賈納只面對4名打者投13球就被趕出場，響尾蛇牛棚6人撐場，雖在8局下遭馬林魚7：6超前，不過9局上史密斯（Pavin Smith）轟出兩分砲，響尾蛇連3戰1分差獲勝。

貝里諾賽後指出，邦賈納講了羞辱裁判的話，因此被驅逐出場，邦賈納則說：「大家都看過比賽影片了，我不知道還能說什麼，只能說為球隊感到非常自豪，我們贏回來了。」

邦賈納 響尾蛇 馬林魚

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