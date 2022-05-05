MLB／今日戰績表 藍鳥菊池雄星先發奪本季首勝斷洋基11連勝

響尾蛇左投邦賈納（Madison Bumgarner）本季防禦率維持1字頭，不過他在今天作客馬林魚的比賽開始沒多久就突然「暴走」，最終當然遭出逐出場，賽後響尾蛇隊主帥羅夫洛（Torey Lovullo）表示，邦賈納應該是因為被檢查左手而感到「不舒服」，說了太過頭的話。

2022-05-05 12:25