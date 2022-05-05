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MLB／今日戰績表 藍鳥菊池雄星先發奪本季首勝斷洋基11連勝

聯合新聞網 / 整理
藍鳥菊池雄星先發6局奪首勝中止洋基11連勝。 法新社
藍鳥菊池雄星先發6局奪首勝中止洋基11連勝。 法新社

MLB今日戰績表

響尾蛇 8：7 馬林魚

勇士 9：2 大都會

海盜 2：3 老虎

海盜 7：2 老虎(雙重戰)

教士 5：4 守護者

教士 5：6 守護者(雙重戰)

紅雀 10：0 皇家

水手 2：7 太空人

光芒 3：0 運動家

遊騎兵 2：1(10局) 費城人

雙城 4：9 金鶯

洋基 1：2 藍鳥

天使 10：5 紅襪

白襪 4：3 小熊

紅人 4：18 釀酒人

國民 2：5 洛磯

巨人 1：9 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:35 天使 vs. 紅襪

01:40 紅人 vs. 釀酒人

03:10 國民 vs. 洛磯

06:10 藍鳥 vs. 守護者

06:45 大都會 vs. 費城人

07:05 雙城 vs. 金鶯

08:10 老虎 vs. 太空人

09:40 馬林魚 vs. 教士

09:40 光芒 vs. 水手(愛爾達體育2台)

09:45 紅雀 vs. 巨人

球隊戰績表

太空人 體育

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