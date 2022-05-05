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MLB／菊池雄星轉戰藍鳥首勝 沒收洋基本季最長11連勝

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
藍鳥隊日籍左投菊池雄星用6局僅丟1分的好投，率隊中斷洋基11連勝！ 美聯社
藍鳥隊日籍左投菊池雄星用6局僅丟1分的好投，率隊中斷洋基11連勝！ 美聯社

藍鳥隊日籍左投菊池雄星，今天登板對決近況火熱的洋基隊，先發6局只失1分，幫助藍鳥2：1獲勝，他不但奪下轉戰藍鳥首勝，也讓洋基本季最長11連勝紀錄畫下句點。

菊池雄星季前和藍鳥隊簽下3年3600萬美元合約，離開待了3年的水手隊，4月13日首次登板，對手就是洋基，只投3.1局失3分（2分自責）吞敗。

這位30歲左投4月4場先發只有1敗，今天首次在多倫多主場對戰洋基，用78球完成6局任務，只被揮出3支安打，飆出7次三振，本季首次優質先發奪勝，讓藍鳥逃過3連戰遭清盤命運。

菊池雄星唯一失分是3局上被賈羅（Joey Gallo）轟出陽春砲，遭追成1：1平手，但藍鳥看板球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）3局下關鍵安打攻下致勝分，藍鳥終場1分差保住勝果。

洋基戰績18勝7敗仍是大聯盟最佳，藍鳥16勝10敗暫居美聯東區第2，兩隊11日又要在洋基球場交手。

藍鳥 洋基 菊池雄星

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