MLB／熬十年換30天大聯盟旅程 加藤豪將遭藍鳥DFA球迷不捨

在小聯盟苦熬10年，本季好不容易生涯首登大聯盟舞台的日裔美籍選手加藤豪將（Gosuke Katoh），今天遭藍鳥隊球團指定讓渡（DFA），消息一出，也引起藍鳥隊球迷不滿。

從小在美國長大的加藤豪將雙親皆為日本人。他在2013年進入美職體系，直到2018年才升上2A，隔年升上3A後成為自由球員。今年休賽季，加藤豪將與藍鳥簽下附有春訓邀請的小聯盟約，春訓時他繳出打擊率.333、OPS 0.912、1轟的成績，因此獲得教練團青睞，將他放入大聯盟開季名單內。

加藤豪將在上月美國時間27日主對戰紅襪時打出生涯首安，本季在大聯盟出賽8場，7打數敲1安、獲得3次保送，打擊三圍.143/.400/.286。

據外媒報導，藍鳥將加藤豪將DFA的原因是為了將34歲的右投勞倫斯（Casey Lawrence）拉上大聯盟，必須在40人名單騰出空位。被DFA之後，他接下來可能被下放小聯盟、交易或者釋出。

加藤豪將苦熬十年的勵志故事感動一大票球迷，據日本媒體報導，在聽聞藍鳥將他指定讓渡的消息後，球迷難過地表示：「球隊做出了最糟糕的決定」、「怎麼會這樣！他是球隊的開心果」、「太過分了，藍鳥根本沒有真正給他機會」。