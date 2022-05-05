聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／ 韋蘭德動刀後首次投球破百 太空人3連戰橫掃水手
太空人隊39歲老將韋蘭德（Justin Verlander），今天在主場登板對決水手隊，用101球完成6.2局任務，被揮出5支安打、失兩分，幫助太空人7：2獲勝，完成3連戰橫掃，韋蘭德本季第3勝、生涯第229勝到手。
韋蘭德前年動了右手韌帶置換手術，去年整季休兵，今年復出前5戰投出3勝1敗，防禦率只有1.93，除了開季首戰對天使隊投5局失1分吞敗，接下來連續4戰優質先發、奪下3連勝，完全找回王牌架勢。
太空人前兩局就從水手先發投手布拉許（Matt Brash）的手中攻下4分，一路維持優勢，韋蘭德前6局讓對手掛零，直到7局上才被蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）轟出兩分砲，仍以優質內容奪勝。
水手在3連戰前兩戰以0：3、0：4落敗，蘇亞雷斯本季第4轟讓球隊終止連續24.1局未得分的窘境，還是逃不過3連戰被清盤。
韋蘭德投101球退場，也是動刀1年半後首次單場投滿100球，他說：「這只是一場先發而已，不能自滿，還要繼續努力。」
太空人72歲老教頭貝克（Dusty Baker），昨天成為大聯盟史上第12位領軍2000勝的總教練，也是第1位達成里程碑的黑人教頭；太空人開季打了8個系列賽，今天首次將對手清盤，韋蘭德再度成為贏球保證。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言