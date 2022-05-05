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MLB／ 韋蘭德動刀後首次投球破百 太空人3連戰橫掃水手

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
韋蘭德投101球退場，也是動刀1年半後首次單場投滿100球。 美聯社
韋蘭德投101球退場，也是動刀1年半後首次單場投滿100球。 美聯社

太空人隊39歲老將韋蘭德（Justin Verlander），今天在主場登板對決水手隊，用101球完成6.2局任務，被揮出5支安打、失兩分，幫助太空人7：2獲勝，完成3連戰橫掃，韋蘭德本季第3勝、生涯第229勝到手。

韋蘭德前年動了右手韌帶置換手術，去年整季休兵，今年復出前5戰投出3勝1敗，防禦率只有1.93，除了開季首戰對天使隊投5局失1分吞敗，接下來連續4戰優質先發、奪下3連勝，完全找回王牌架勢。

太空人前兩局就從水手先發投手布拉許（Matt Brash）的手中攻下4分，一路維持優勢，韋蘭德前6局讓對手掛零，直到7局上才被蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）轟出兩分砲，仍以優質內容奪勝。

水手在3連戰前兩戰以0：3、0：4落敗，蘇亞雷斯本季第4轟讓球隊終止連續24.1局未得分的窘境，還是逃不過3連戰被清盤。

韋蘭德投101球退場，也是動刀1年半後首次單場投滿100球，他說：「這只是一場先發而已，不能自滿，還要繼續努力。」

太空人72歲老教頭貝克（Dusty Baker），昨天成為大聯盟史上第12位領軍2000勝的總教練，也是第1位達成里程碑的黑人教頭；太空人開季打了8個系列賽，今天首次將對手清盤，韋蘭德再度成為贏球保證。

韋蘭德 水手

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