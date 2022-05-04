MLB／為何DFA卡諾 美媒：大都會有3奇兵可取代
王建民前隊友明星二壘手卡諾（Robinson Canó）昨天遭到大都會指定讓渡，球團不迷信大牌「做出專業決定」，留下的三名小將也在今日回報球團，助大都會雙重賽橫掃勇士隊，美媒更稱這三人就是卡諾失業的主因。
根據外媒報導，若大都會未將卡諾指定讓渡，浪人外野手詹考斯基（Travis Jankowski）可能會被球團捨棄，史密斯（Dominic Smith）與吉洛梅（Luis Guillorme）則會被下放至小聯盟。然而大都會高層最終相信這三名奇兵能有更多貢獻，而並非擁有響亮名氣的卡諾。
大都會的選擇很快得到回報，這三位球員今日在雙重賽就有優異表現，詹考斯在首戰擔任第一棒，繳出3打數2安打並跑回3分、同時帶有1次盜壘成功，吉洛梅則是先發游擊手，單場選到2保送、跑回1分，幫助隊以5：4奪下勝利。雙重戰第二場則輪到擔任先發一壘手的史密斯發威，第一局就敲出帶有2分打點的二壘安打，也是此戰勝利打點，大都會再以3:0贏球橫掃勇士。
報導指出選擇這些年輕球員很大原因，來自他們是工具人，具有速度及優秀的守備能力，並在最後說道「大都會仍希望卡諾能留在球隊，可惜他本季表現低迷，而其他人卻擁有亮眼表現，球隊因此選擇割愛」。
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