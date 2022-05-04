MLB／史上第12位！太空人總教練貝克達執教2000勝里程碑

太空人今日投打發揮以4：0完封水手隊，這也是太空人總教練貝克（Dusty Baker）執教生涯第2000勝，成為大聯盟史上第12人。

從1967年被亞特蘭大勇士隊第26輪選中開始，貝克以球員之姿在大聯盟打了19年，曾兩次入選全明星，退休後展開教練路至今，棒球生涯跨越了半個多世紀，堪稱活歷史。

貝克是2000勝俱樂部首位黑人教練，他感謝1947年打破棒球膚色障礙的傑基羅賓遜（Jackie Robinson），以及1975年大聯盟的第一位黑人總教練弗蘭克羅賓遜（Frank Robinson）兩人當先鋒，讓自己有一個能擔任總教練的機會。

貝克表示：「我現在和一些曾經執教比賽，同時也是最精英的總教練們在2000勝俱樂部裡，這是份艱難的工作，當教頭真的不容易。」接著補充說道：「大聯盟場上場下都有很多偉大的人物，我可能是有史以來地球上最幸運的人之一。」

太空人全隊上下為貝克準備了禮物，球隊老闆克萊恩（Jim Crane）則送上簽名香檳為他祝福，值得一提的是過去2000勝俱樂部的每位教練都已進入名人堂，除了仍然在職的貝克與2019年宣布退休的前巨人教頭波奇(Bruce Bochy)，兩人還未符合票選資格，但預料要踏入聖殿只是時間問題。