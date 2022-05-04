MLB／賞大谷翔平再見三振 澤村拓一仍讚：世界級打者
紅襪今日在芬威球場主場迎戰天使隊，靠著投手群封鎖對手打線，以4:0獲勝，其中在第9局時上演澤村拓一旅美後首次對決大谷翔平的日本內戰成為亮點。
澤村拓一曾在本月1日面對金鶯的比賽中，暴傳導致球隊輸球，今日於在4分領先下於第9局登板關門，很快拿到2出局後，面對同胞大谷翔平，在2好2壞後，用一顆91.5哩指叉球讓大谷揮棒落空，投出再見三振。
雖然首次對決佔上風，澤村拓一賽後受訪強調球隊獲勝最重要，並且謙虛表示：「大谷翔平是世界級的打者，我會向他多討教，並與他正面對決。」接著說道：「不只是大谷，我想跟所有日本選手對決，我很期待與所有擁有日本選手的球隊對戰。」
澤村拓一是在2020年季後挑戰大聯盟，並與紅襪簽下2年300萬美元的合約，上賽季後援55場，總共奪得10次中繼成功、防禦率3.06，本季目前為止出賽10場、防禦率2.16。
至於大谷此戰打滿全場，顯然傷勢無礙，最終繳出4打數1安打，打擊率來到2成37。只是包含他在內天使隊全隊只敲出3安打，讓先發的「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）雖投出7局失3分的優質先發還是吞下敗投。
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