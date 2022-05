MLB／平凡飛球變「魔球」？ 遊騎兵外野手騙倒轉播攝影師

遊騎兵外野手索拉克(Nick Solak)今日對戰費城人的比賽中,找不到一顆平凡飛球的揮舞動作,騙倒了轉播團隊所有人,留下有趣畫面。

費城人「強打少年」哈波(Bryce Harper)在一局上首打席打成一顆不營養的飛球,遊騎兵中外野手懷特(Eli White)雖然衝得很快,卻馬上揮舞雙手示意隊友他找不到球,想不到這動作騙倒了攝影機與現場主播、球評,所有人都不知道球在何處,直到左外野手索拉克不疾不徐的將球接殺。

Well, the ball was caught. That's all that matters 😅