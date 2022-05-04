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MLB／平凡飛球變「魔球」？ 遊騎兵外野手騙倒轉播攝影師
遊騎兵外野手索拉克（Nick Solak）今日對戰費城人的比賽中，找不到一顆平凡飛球的揮舞動作，騙倒了轉播團隊所有人，留下有趣畫面。
費城人「強打少年」哈波（Bryce Harper）在一局上首打席打成一顆不營養的飛球，遊騎兵中外野手懷特（Eli White）雖然衝得很快，卻馬上揮舞雙手示意隊友他找不到球，想不到這動作騙倒了攝影機與現場主播、球評，所有人都不知道球在何處，直到左外野手索拉克不疾不徐的將球接殺。
Well, the ball was caught. That's all that matters 😅@Rangers | #StraightUpTX pic.twitter.com/8BcuXuqk4Y— Bally Sports Southwest (@BallySportsSW) May 3, 2022
事實上索拉克一開始就找到球也站定位，但觀看轉播畫面的人卻毫無頭緒，因為攝影師鏡頭都聚焦在懷特仰望天空，雙手展開告訴隊友找不到球的舉動，讓現場主播與球評完全摸不著頭緒，直到索拉克接完球後傳至內野，才知道已接殺出局，形成有趣畫面。
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