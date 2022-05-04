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MLB／遭下放小聯盟 遊騎兵外野大物喊話「交易我」

聯合新聞網 / 綜合報導
遊騎兵外野手卡胡不滿被下放，希望球團交易他。 美聯社
遊騎兵外野手卡胡不滿被下放，希望球團交易他。 美聯社

遊騎兵外野手卡胡（Willie Calhoun）近年因傷勢導致表現起伏不定，日前在下放小聯盟後，公開放話「吹密(trade me)」，希望球隊交易自己。

卡胡於2015年在第四輪被洛杉磯道奇隊選中，2017年因達比修有交易案被送往遊騎兵隊，並在同年9月升上大聯盟，並於2019年出賽83場打出22支全壘打、打擊率2成69的成績，這也是他升上大聯盟後表現最佳的一年。不過近兩季由於傷勢及低潮，卡胡的出賽空間遭壓縮，日前因大聯盟縮減為26人名單，慘遭下放小聯盟。

不滿球團決定的卡胡對外放話，希望球隊交易自己，根據《The Athletic》報導，他透露在一年半前就有這種想法，並表示：「我不確定我是否還會穿著遊騎兵球衣出賽，我也讓球隊了解這件事情，我需要換個環境打球。」同時談到球隊的打擊養成觀念，「我不太同意球隊的打擊哲學，我認為自己屬於強勁平飛安打型打者，但球隊要求我們往上打，擊出高仰角的飛球。」

遊騎兵總教練伍德沃德（Chris Woodward）對此表示，球隊近期是有微調卡胡的動作，但這非長久之計，並說道：「現階段將他下放，是對彼此都好，我希望他更了解自己需要做什麼調整，同時也希望他能遵照我們的計畫去改善，相信在調整過後，他很快就能重返大聯盟獲得穩定的打席。」

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