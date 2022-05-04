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MiLB／2A鄧愷威好投飆9K 1A李灝宇繳猛打賞連8場敲安

中央社 / 台北4日電
美職小聯盟巨人隊2A投手鄧愷威今天先發出賽，繳出6局失3分（2責失）優質先發，飆出9次三振，最後無關勝敗。 中央社
美職小聯盟巨人隊2A投手鄧愷威今天先發出賽，繳出6局失3分（2責失）優質先發，飆出9次三振，最後無關勝敗。 中央社

美職小聯盟巨人隊2A投手鄧愷威今天先發出賽，繳出6局失3分（2責失）優質先發，飆出9次三振，最後無關勝敗；費城人隊1A的李灝宇則是演出3安猛打賞，包辦2分打點，近期已連8場敲安。

鄧愷威今天在對守護者隊2A的比賽中擔任先發投手，1局上2出局後被敲出2支安打，不過最後用內野飛球解決危機，沒有掉分；2局上鄧愷威連飆出3次三振，演出3上3下；3局上雖然被敲出1支安打，但也送出2次三振，沒有掉分。

鄧愷威在4局上遇到亂流，投出保送後被敲1支安打，隊友又發生失誤形成滿壘，接著被擊出高飛犧牲打掉1分，投出觸身球後，再被敲二壘安打掉2分，之後回穩連讓2名打者擊出滾地球；5局上鄧愷威再連飆3次三振，6局上也演出3上3下，包含1次三振。

總計鄧愷威主投6局，被敲5支安打，出現2次四死球，失掉3分含2責失，演出優質先發，並飆出9次三振，目前防禦率4.50。鄧愷威退場時球隊落後，無緣勝投，不過最後到了延長賽第10局，巨人隊2A以5比4勝出，鄧愷威無關勝敗。

小聯盟1A的賽事，費城人隊的李灝宇今天先發打第3棒、擔任指定打擊，1局上三壘有人時，就敲出安打送回1分，不過隨後盜壘失敗；3局上二壘有人時，再敲出安打帶有1分打點，幫助球隊追平比數；5局上遭到三振，8局上敲出一壘安打，之後嘗試盜壘仍失敗。

總計李灝宇4打數敲出3支安打，包辦2分打點，不過有2次盜壘失敗，目前打擊率達3成06。最終費城人隊1A以2比3不敵藍鳥隊1A。

鄧愷威 費城人

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