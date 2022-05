MLB／超罕見！ 主審錯判好壞球後向大都會投手認錯

棒球比賽中主審誤判並不稀奇,稀奇的是當下主動向選手認錯,這種主審少之又少,不過昨日大都會與勇士的比賽中,主審費爾柴爾德(Chad Fairchild)就在誤判後,罕見地在換局時像投手認錯。

此戰5局上大都會投手巴塞特(Chris Bassitt),在2出局時面對到打者史旺森(Dansby Swanson),球數來到2好2壞時投出一顆好球帶邊緣的快速球,當所有人都覺得是顆讓打者三振的好球,主審費爾柴爾德卻不領情沒舉手,已走下投手丘的巴塞特只好重回投手丘,又多花了8顆球才解決打者。

In between innings, Chad Fairchild owned up to Chris Bassitt for missing a strike call on Dansby Swanson pic.twitter.com/yPWhnSgymx