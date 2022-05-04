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MLB／超罕見！ 主審錯判好壞球後向大都會投手認錯

聯合新聞網 / 綜合報導
大都會投手巴塞特罕見獲得主審對於好壞球判決向他致歉。 路透社
大都會投手巴塞特罕見獲得主審對於好壞球判決向他致歉。 路透社

棒球比賽中主審誤判並不稀奇，稀奇的是當下主動向選手認錯，這種主審少之又少，不過昨日大都會與勇士的比賽中，主審費爾柴爾德（Chad Fairchild）就在誤判後，罕見地在換局時像投手認錯。

此戰5局上大都會投手巴塞特（Chris Bassitt），在2出局時面對到打者史旺森（Dansby Swanson），球數來到2好2壞時投出一顆好球帶邊緣的快速球，當所有人都覺得是顆讓打者三振的好球，主審費爾柴爾德卻不領情沒舉手，已走下投手丘的巴塞特只好重回投手丘，又多花了8顆球才解決打者。

不過主審費爾柴爾德很快就意識到自己誤判，在換局時向投手巴西特致歉示意，這一舉動也獲得了外界好評，《ESPN》更表示，裁判公開坦承錯誤，且直接向球員表達「我的錯」，是很罕見的一件事。

賽後記者會，投手巴塞特表示：「我知道那顆是好球，同時我也覺得主審是世界上最難的工作。對於誤判我沒意見，這就是棒球，如果一個主審都接受自己的錯誤，我還有什麼能說的呢？」

隨後記者問巴塞特你們說了什麼，巴塞特表示：「我們就只是互相道歉而已。」

巴西 裁判 記者會

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