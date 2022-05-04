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MLB／洋基大勝藍鳥不留情 賈吉開轟球在觀眾席有暖心畫面

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
洋基隊今天以9：1大勝藍鳥隊，賈吉的全壘打在觀眾席上發生感人畫面。 路透社
洋基隊今天以9：1大勝藍鳥隊，賈吉的全壘打在觀眾席上發生感人畫面。 路透社

洋基隊今天以9：1大勝藍鳥隊，比賽中最感人的一刻發生在6局上，洋基隊賈吉（Aaron Judge）轟出一發追平砲，撿到球的藍鳥球迷卻交給了一旁的年輕洋基球迷，附近球迷也都給予熱烈掌聲。

藍鳥隊雖然在5局下靠著比切特（Bo Bichette）安打先馳得點，不過6局上賈吉從藍鳥隊投手馬諾亞（Alek Manoah）手中敲出本季第9轟，將比數追平，也追平隊友瑞佐（Anthony Rizzo）的本季全壘打王位置。

這發追平轟飛了427呎，落在左外野第二層看台上，被站在第一排、穿著藍鳥隊長袖衣的男子接到，第一時間舉手慶祝，不過轉身看到一名穿著賈吉背號的年輕球迷，藍鳥球迷將球大方送出，換來的是洋基球迷熱淚擁抱。

不過之後需要安慰的可能是藍鳥球迷，洋基隊7局上一輪猛攻，從失誤上壘開始，接著單局5支安打換回6分，包括賈吉的2分打點二壘打，9局上史丹頓（Giancarlo Stanton）的2分砲將分差拉得更遠。

藍鳥 洋基 賈吉

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