MLB／洋基大勝藍鳥不留情 賈吉開轟球在觀眾席有暖心畫面

洋基隊今天以9:1大勝藍鳥隊,比賽中最感人的一刻發生在6局上,洋基隊賈吉(Aaron Judge)轟出一發追平砲,撿到球的藍鳥球迷卻交給了一旁的年輕洋基球迷,附近球迷也都給予熱烈掌聲。

藍鳥隊雖然在5局下靠著比切特(Bo Bichette)安打先馳得點,不過6局上賈吉從藍鳥隊投手馬諾亞(Alek Manoah)手中敲出本季第9轟,將比數追平,也追平隊友瑞佐(Anthony Rizzo)的本季全壘打王位置。

這發追平轟飛了427呎,落在左外野第二層看台上,被站在第一排、穿著藍鳥隊長袖衣的男子接到,第一時間舉手慶祝,不過轉身看到一名穿著賈吉背號的年輕球迷,藍鳥球迷將球大方送出,換來的是洋基球迷熱淚擁抱。

Enjoy the kindness. 🥺 Aaron Judge and this very generous Blue Jays fan made this kid's night! pic.twitter.com/qgFe9j8BTX

不過之後需要安慰的可能是藍鳥球迷,洋基隊7局上一輪猛攻,從失誤上壘開始,接著單局5支安打換回6分,包括賈吉的2分打點二壘打,9局上史丹頓(Giancarlo Stanton)的2分砲將分差拉得更遠。

The @Yankees are firing on all cylinders right now. 😱 pic.twitter.com/0W05bb66cU