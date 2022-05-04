MLB／大谷敲安但遭澤村拓一三振 傷勢無礙6日如期登板

大谷翔平的腹股溝疼痛應該沒有太大問題，不僅今天先發打滿全場4打數敲出1安打，下一場登板日也訂在台灣時間周五，在紅襪隊系列賽最後一戰於芬威球場出賽，不過天使隊今天打線遭紅襪隊封鎖，以0：4輸球。

天使隊投打「二刀流」好手大谷翔平原訂今天登板，不過因為5月2日跑壘導致腹股溝不適，提前退場，球隊保險起見推遲登板日，昨天大谷翔平對白襪隊並未先發，不過在8局上場代打敲出滾地球出局。

而今天天使隊轉戰波士頓，對紅襪隊大谷重新扛起先發，擔任第3棒、指定打擊，1局上首打席敲出游擊平飛球出局，不過4局上作為首名打者，敲出中外野安打，6局上則敲出左外野平飛球出局。

大谷與日本同胞澤村拓一首次交手遭到三振。 路透社

9局2出局後大谷翔平上場，面對日本同胞澤村拓一，兩人美職生涯的首次交手，2好2壞之後，澤村拓一用一顆91.5哩指叉球讓大谷揮棒落空，投出再見三振。

澤村拓一是在2020年日職季後宣布挑戰大聯盟，隔年與紅襪隊簽下2年300萬美元合約，去年球季後援55場，拿下10次中繼成功、防禦率3.06，本季出賽10場、防禦率2.16。

澤村拓一用一顆91.5哩指叉球讓大谷揮棒落空，投出再見三振。 美聯社

大谷翔平總計4打數1安打，不過打擊率卻是從昨天的2成26上升到2成37，原因是除了今天的安打外，4月25日對戰金鶯隊的比賽，原本4局的滾地球失誤上壘，改為一壘安打，該役變成大谷本季首場3安「猛打賞」的比賽。

天使今天全隊僅敲出3安，除了大谷外，只有楚奧特（Mike Trout）、史塔西（Max Stassi）敲安，「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）雖投出7局失3分的優質先發，卻仍只能苦吞敗投。

紅襪隊狄佛斯（Rafael Devers）在4局下的陽春砲先馳得點，另兩分來自赫南德茲（Enrique Hernandez）滾地推進、史托瑞（Trevor Story）高飛犧牲打，8局下馬丁尼茲（J.D. Martinez）再一發陽春砲收尾。