MLB／大聯盟史上首見景象！ 紐約、洛杉磯4隊稱霸分區龍頭

本季大聯盟已開打約1個月,美聯及國聯4支為處於紐約及洛杉磯的球隊,同時霸佔分區第一的寶座,寫下史上首見景象,而戰績最好的就是紐約洋基與紐約大都會兩大豪門球隊!

紐約及洛杉磯4支球隊位居分區第一的情況,是兩聯盟合併以來第一次出現。國聯方面,大都會隊季前進行大力補強,最重要的是引進3屆塞洋獎投手薛則(Max Scherzer),加上以林多(Francisco Lindor )為首的打線終於打出期待,今天險勝勇士後以18勝8敗位居國聯東區第一,也是國聯戰績最佳;至於另一強權道奇也沒掉漆,目前14勝7敗與教士無勝差,但以較高勝率暫居國聯西區寶座。

美聯方面,「邪惡帝國」洋基隊本季一開賽就展現強勢實力,今天又大勝藍鳥推進致11連勝,18勝6敗是全大聯盟戰績最佳球隊,在美聯東區領先第二名的藍鳥隊2.5場勝差。較讓人意外的是近年戰績不佳的的天使隊,本季在大谷翔平二刀流平穩演出,與楚奧特傷癒歸隊持續繳出MVP表現,投打兩端都讓人驚艷,今日雖不敵紅襪,仍以15勝10負暫居美聯西區第一,領先第二名的水手隊2場勝差。

Two cities, four first-place teams.



For the first time in MLB history, all four NY and LA teams are leading their divisions.