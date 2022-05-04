快訊

確診者告白／親身體驗三大政策亂象 比病毒更讓人恐慌

國民黨再提名一艱困縣市 屏東由前立委蘇清泉再披戰袍

快篩陽視同確診2天內公布 陳時中估確診高峰落在這一天

MLB／大聯盟史上首見景象！ 紐約、洛杉磯4隊稱霸分區龍頭

聯合新聞網 / 綜合報導
截圖自大聯盟官方推特
截圖自大聯盟官方推特

本季大聯盟已開打約1個月，美聯及國聯4支為處於紐約及洛杉磯的球隊，同時霸佔分區第一的寶座，寫下史上首見景象，而戰績最好的就是紐約洋基與紐約大都會兩大豪門球隊！

紐約及洛杉磯4支球隊位居分區第一的情況，是兩聯盟合併以來第一次出現。國聯方面，大都會隊季前進行大力補強，最重要的是引進3屆塞洋獎投手薛則（Max Scherzer），加上以林多(Francisco Lindor )為首的打線終於打出期待，今天險勝勇士後以18勝8敗位居國聯東區第一，也是國聯戰績最佳；至於另一強權道奇也沒掉漆，目前14勝7敗與教士無勝差，但以較高勝率暫居國聯西區寶座。

美聯方面，「邪惡帝國」洋基隊本季一開賽就展現強勢實力，今天又大勝藍鳥推進致11連勝，18勝6敗是全大聯盟戰績最佳球隊，在美聯東區領先第二名的藍鳥隊2.5場勝差。較讓人意外的是近年戰績不佳的的天使隊，本季在大谷翔平二刀流平穩演出，與楚奧特傷癒歸隊持續繳出MVP表現，投打兩端都讓人驚艷，今日雖不敵紅襪，仍以15勝10負暫居美聯西區第一，領先第二名的水手隊2場勝差。

林子偉 大都會 大谷翔平 Max Scherzer 道奇

相關新聞

MLB／大谷翔平像高中生惡作劇 被整球迷：人生最棒時刻

天使隊日籍好手大谷翔平已經27歲，卻仍像是高中生般愛惡作劇，在昨天對戰白襪隊賽前，大谷翔平看到外野鐵絲網另一頭有球迷在看...

MLB／大谷敲安但遭澤村拓一三振 傷勢無礙6日如期登板

大谷翔平的腹股溝疼痛應該沒有太大問題，不僅今天先發打滿全場4打數敲出1安打，下一場登板日也訂在台灣時間周五，在紅襪隊系列...

MiLB／轉戰3A 張育成滿壘敲安帶2分打點

美職守護者隊台灣好手張育成賽季因確診中斷，復出後在小聯盟進行復健賽，今天層級從2A升至3A，2打敲出1安打，有2分打點進...

MLB／洋基大勝藍鳥不留情 賈吉開轟球在觀眾席有暖心畫面

洋基隊今天以9：1大勝藍鳥隊，比賽中最感人的一刻發生在6局上，洋基隊賈吉（Aaron Judge）轟出一發追平砲，撿到球...

MLB／大聯盟史上首見景象！ 紐約、洛杉磯4隊稱霸分區龍頭

本季大聯盟已開打約1個月，美聯及國聯4支為處於紐約及洛杉磯的球隊，同時霸佔分區第一的寶座，寫下史上首見景象，而戰績最好的就是紐約洋基與紐約大都會兩大豪門球隊！ 紐約及洛杉磯4支球隊位居分區第一的

MLB／大都會「做專業決定」 寧虧11億元也要讓渡卡諾

39歲老將卡諾的大聯盟生涯走到懸崖邊，大都會隊昨天宣布將他放進指定讓渡名單，將下來7天面臨等待交易、下放小聯盟或直接釋出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。