MLB／大聯盟史上首見景象！ 紐約、洛杉磯4隊稱霸分區龍頭

本季大聯盟已開打約1個月，美聯及國聯4支為處於紐約及洛杉磯的球隊，同時霸佔分區第一的寶座，寫下史上首見景象，而戰績最好的就是紐約洋基與紐約大都會兩大豪門球隊！ 紐約及洛杉磯4支球隊位居分區第一的

2022-05-04 10:55