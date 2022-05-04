MiLB／轉戰3A 張育成滿壘敲安帶2分打點

美職守護者隊台灣好手張育成賽季因確診中斷，復出後在小聯盟進行復健賽，今天層級從2A升至3A，2打敲出1安打，有2分打點進帳，球隊也以7：5擊敗皇家3A。

張育成開季從大聯盟出發，不過4月16日因感染新冠肺炎而被放入傷兵名單，康復後採檢陰性，4月30日開始先到離住所較近的2A展開復健賽，2場比賽5打數1安打，今天則升至3A。

張育成本季3A首戰擔任先發第3棒、一壘手，1局上首打席敲出右外野飛球出局，3局上則選到保送上壘，並靠隊友滿貫砲回來得分，4局上張育成則是在滿壘情況下，敲出右外野滾地安打，為球隊進帳2分打點，將比數拉開到6：2。

張育成在5局下守備時被換下場休息，今天總計2打數1安打，2分打點、1分得分，另有1次保送。