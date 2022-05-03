MLB／拉米瑞茲隔空聲援卡諾 間接暗示守護者搶他

大都會二壘手卡諾（Robinson Cano）遭球隊指定讓渡消息讓外界相當震驚，守護者明星三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）首先站出來聲援卡諾，認為「卡諾還能打，是一個能給到球隊很大幫助的明星球員。」

卡諾在大聯盟征戰17季，曾8度入選明星賽，並4次在MVP選票中獲得前5名，生涯大多數的成就出現在2005年至2013年效力洋基的期間，2013年與西雅圖水手隊簽下10年2.4億美元肥約，2018年經交易轉戰大都會，表現開始每況愈下，本季出賽12場，43個打席揮出一發全壘打，進帳3分打點，打擊率僅1成95。

大聯盟30支球隊須在2日大限前縮編，開季28人名單變為26人，先前大都會明星游擊手林多（Francisco Lindor）就表態希望球團能留下卡諾，並坦承若卡諾被釋出他會很不開心，「我不想看到這種情況發生。他是一個好隊友，一個好人，他有很多豐功偉業，我們都知道他能做什麼。我不管他是不是老了，他腦筋很靈活，也還很能打。」

然而大都會總管艾普勒（Billy Eppler）2日賽前表示，考量到球隊陣容結構、球員上場時間分配，球團不得不做出裁掉卡諾的決定。不過拉米瑞茲不認同大都會的作法，他相信「卡諾仍是一名可以很好地融入任何球隊的明星球員，同時也能帶給球隊許多幫助。」

拉米瑞茲這番話被認為有可能是向守護者喊話，一旦卡諾成為自由球員，希望球團能全力去爭去簽下這名老將。