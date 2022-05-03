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MLB／托瑞斯開轟 洋基拉出本季聯盟最長10連勝
洋基今天作客藍鳥，靠著二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）轟出全壘打、單場2安、3打點，最終以3：2險勝藍鳥，並拉出近期一波10連勝，穩坐美聯龍頭。
洋基此役贏球的最大功臣就是敲出全場唯一一轟的托瑞斯，先是在第4局把球掃出右外野全壘打牆，助洋基先馳得點，第9局在雙方打成平手時，敲出勝利打點送回史坦頓（Giancarlo Stanton），讓洋基最終以一分之差險勝，拿下最近10場的勝利，這不但是本季大聯盟最長的一波連勝，還是洋基自去年8月拉出一波13連勝後最長的一次。
洋基先發蒙哥馬利（Jordan Montgomery）今主投5局挨6安僅失2分飆出5次三振無關勝負，中繼1.1局的霍梅斯（Clay Holmes）收下本季第2勝，洋基牛棚本季至今已拿下11勝，全聯盟第一。
洋基主帥布恩（Aaron Boone）賽後表示，「這是一場很棒的勝利，對方也表現得很好」，蒙哥馬利也認為球隊近況極佳，「我們最近真的打很好，我們有做到那些能讓我們贏球的事，防守做得很到位，打擊也很給力。」
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