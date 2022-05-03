MLB／如何改善棒球比賽過冗？ A-Rod建議一隊只留10位投手
「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）日前在播客上發表對大聯盟現今制度的看法，他認為比賽節奏太慢等問題讓球賽變得難看，若自己是聯盟主席，將會做出幾項改變讓球賽更吸引人。
A-Rod在節目上表示，如果有一天自己變成大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred），他會先設法改善棒球比賽時長過久的問題，像是將各隊的投手人數限制成僅10位，並且減少暫停的次數，這樣的作法都有利改善比賽冗長的情況。另外，關於好球帶的範圍，長度應該要縮小但寬度要變大。
至於如何增加比賽的收視率，A-Rod提到要在球場裝設更多的攝像機，提供球迷更多元的視角。另外，建議要像NBA和NFL一樣，安排一些中場表演，提高球迷到現場看球的興致。
A-Rod dropped some ideas on what he’d do if he was MLB Commissioner pic.twitter.com/PL24E0pU2Y— Barstool Sports (@barstoolsports) May 2, 2022
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