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MLB／教士強投復出首戰 碰頭當年一起白目違規的死黨

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
教士隊投手克里文格將於明天復出賽場。美聯社
教士隊投手克里文格將於明天復出賽場。美聯社

真的是棒球之神寫劇本，教士隊投手克里文格（Mike Clevinger）將於明天復出賽場，這是他進行TJ韌帶置換手術後的第一戰，對手為前東家守護者隊，同場先發投手是他的死黨，也是兩年前一起違反防疫規定私自外出的普里塞克（Zach Plesac）。

克里文格、普里塞克在當時還名為印地安人的休息室置物櫃相鄰，場內外許多時間都泡在一起，兩人在2020年8月也一起「鬧事」。當時大聯盟剛於疫情中開打不久，祭出各項防疫規定，以求賽季順利進行，而兩人在客場之旅時違規離開飯店，與朋友外出聚會，球團得知消息後，要求他們自行開車回到克里夫蘭，進行3天隔離，球團最終也決定將兩人下放。

克里文格在不久後，就被交易到教士，球季後進行TJ手術，去年空白整季，明天將復出賽場，面對熟悉的球隊、熟悉的對手。

普里塞克表示，「想想全大聯盟有那麼多球隊，對戰組合有那麼多種可能性，結果第一場先發就是碰到我們，這真的很瘋狂，棒球之神發功了。」

他透露，由於兩隊在8月還有一波對戰，由教士作東，兩人討論過對戰的可能性，但沒想到會在他歸隊的第一場就碰到，「看到他要在克里夫蘭投球，而且還是對上我，這真的太酷了。」

今年採取全面指定打擊制，兩人已無機會進行投打對決，但普里塞克自認如果要比拚，自己三振克里文格的機率比較高，「但他的垃圾話比較強，我在這方面不太擅長。」

教士 大聯盟 棒球

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