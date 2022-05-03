MLB／跟著達比修就對了 教士4投當他的跟屁蟲

昨天教士與海盜之戰賽前驚見達比修有的4個跟屁蟲，4位投手在他後頭列隊前進，模仿他的動作，逗趣畫面逗笑達比修，大聯盟官網也幽默寫著：「如果模仿是最高等級的恭維，那有4個人同時模仿的話代表什麼呢？」

4位跟在達比修後頭的選手，分別是克里文格（Mike Clevinger）、史奈爾（Blake Snell）、戈爾（MacKenzie Gore）和米納亞（Sean Manaea），都是先發投手部門的成員們。

在這段有趣的影片中，達比修穿著帽T走出休息區，只要他一摸帽沿、轉頭、拉下帽子，其他4人都跟著做，他的手放在外套口袋中，連身上只穿著T恤的史奈爾，即使沒口袋，也有樣學樣把雙手貼在腹部兩側。

達比修一路走到外野，回身才看到4個幼稚的致敬鬼，忍不住露出笑容，他也透過推特分享這段可愛的影片，留下哭笑不得的表情。

4人裡的克里文格，2020年季後進行TJ韌帶置換手術，將於明天復出賽場，神劇本是對手為前東家守護者隊，且同場對戰的先發投手普里塞克（Zach Plesac），正是2020年8月一起違反防疫規定私自外出的搭檔。