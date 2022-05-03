MLB／大谷翔平腹股溝緊繃仍上陣 代打滾地球遭刺殺

昨天跑壘造成腹股溝緊繃的大谷翔平今天並未先發，直到第8局以代打登場，擊出滾地球遭刺殺出局，而天使此役整場只擊出2支安打，最終以0：3遭白襪完封，系列賽取得2勝2敗的成績。

天使今天繼續作客白襪，展開四連戰的最後一場比賽，大谷翔平在第8局球隊0：3落後時代打，面對右投葛瑞夫曼(Kendall Graveman)，敲出二壘方向滾地球出局，他在賽前受訪表示，跑壘的傷勢已經好多了，不過還有一點緊繃，沒有需要進行MRI核磁共振檢查。

今天代打後，大谷翔平也確認跑壘沒有感到任何的不適，最快明天可以重返先發打序，投球方面天使教頭麥登（Joe Maddon）希望大谷能夠在接下來對紅襪的客場之旅中按先發登板。

天使隊目前已公布了三連戰前兩場的先發投手，分別是雷神辛德賈德（Noah Syndergaard）及德梅斯（Reid Detmers），大谷最快要到第3場才能登板主投。