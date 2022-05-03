MLB／追上大谷翔平腳步 鈴木誠也榮獲單月最佳新秀
大聯盟今公布國聯及美聯4月最佳新秀，分別由小熊日籍強打鈴木誠也、守護者亞裔外野手關（Steven Kwan）獲選。
號稱日本最強打者的鈴木誠也本季以5年8500萬美元合約加盟小熊，轉戰美職完全無縫接軌，創下生涯前12場都上壘的紀錄，來到大聯盟第二週就獲得單週最佳球員肯定，4月總計出賽21場，以打擊率2成79、轟出4發全壘打、貢獻14分打點、攻擊指數0.934的成績作收，不但成為第七位獲得單月新秀的日本選手，還是繼2018年大谷翔平後第一人。
守護者新秀關則是展現出優異的選球功力，開季面對116球以後才出現第一次揮棒落空，是2000年後的新人紀錄，4月48打數只有6次三振，擁有打擊率3成54、上壘率4成59的亮眼成績。
鈴木誠也在奪下本月最佳新人後，讓小熊連續三個月都獨佔國聯最佳新人的獎項，去年8月和9月都是由史溫戴爾（Frank Schwindel）獲獎，反觀守護者上次有球員榮獲最佳新人要追溯的2016年的奈昆（Tyler Naquin）。
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