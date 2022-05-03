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MLB／皇家外野手爬牆沒收全壘打超美技 葛蘭基酷酷喊讚
皇家今天以0：1輸給紅雀隊之戰，上演爬牆沒收全壘打的超美技，皇家中外野手泰勒（Michael A. Taylor）精準的跳躍，一腳踩在牆上，手套在全壘打牆上方沒收基茲納（Andrew Knizner）的飛球，皇家教頭馬西尼（Mike Matheny）讚：「這是我畢生見過最棒的接殺之一。」
皇家由葛蘭基（Zack Greinke）先發，投6局被敲3安打、失1分，為首局被高史密特（Paul Goldschmidt）轟出的陽春砲，但其實他在5局險些再挨1轟。
基茲納掃向中外野的深遠飛球，直朝全壘打牆而去，這球的Statcast計算擊球初速102.6哩、飛行距離411呎，正常是要越過布希球場（Busch Stadium）中外野400呎全壘打牆，最終卻進了泰勒的手套。
泰勒一路追球到牆邊，算準時機縱身一躍，一腳踩在全國租車（National Car Rental）的廣告牆面上，在全壘打牆上將這球撈進手套，葛蘭基看著隊友的超美技幫自己守下1分，反應也很有他自己的風格，將手套翻了一圈後，酷酷地舉起雙手。
泰勒坦承接到球當下真的很興奮，馬西尼賽後也大讚，泰勒當時展現的速度、直覺太驚人，看牆、爬牆、預測手套會在哪裡最接近球的落點，「你很難看到比這更棒的play了。」
葛蘭基則表示，「當他跳起來時，我是感覺球會出牆，結果看到球在他的手套裡，真的很震驚，那種球在電視上看感覺會比現場看更精彩。」
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