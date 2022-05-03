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MLB／大谷翔平4日不能投 仍有機會對紅襪先發

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平跑壘受傷。 路透
大谷翔平跑壘受傷。 路透

天使隊「二刀流」大谷翔平昨天因鼠蹊部緊繃退場，今天僅代打1打席，明天的表訂先發投球確定換人，但他仍有機會在本周先發登板。

天使今天以0：3輸給白襪隊，大谷並未排進先發打線，他在8局代打，敲出二壘方向滾地球出局。

對於他上一場在跑壘後出現的傷勢狀況，總教練麥登（Joe Maddon）今天賽前受訪說明，他表示，「問題並不嚴重，我昨天和他聊過，聽起來是OK，現在就是先觀察看看，我一直都是很樂觀的人啦！」

據防護員回報，大谷今天來到球場時，傷勢狀況已經看起來好轉許多，目前沒有安排MRI核磁共振檢查或放進傷兵名單的計畫。

天使明天展開與紅襪隊的3連戰，「投手大谷」原訂要打頭陣，現在先確定更換先發投手，改由辛德賈德（Noah Syndergaard）負責此戰。

「投手大谷」仍有機會趕上面對紅襪的比賽，在5日或6日登板，麥登表示：「我是這樣希望啦！我們再觀察1、2天看看吧！」

天使 紅襪 Noah Syndergaard

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