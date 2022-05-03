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MLB／卡諾禁賽整季後復出陷低潮 遭大都會指定讓渡

中央社 / 紐約2日專電
美國職棒大聯盟紐約大都會隊二壘手卡諾今天遭球隊指定讓渡。路透
美國職棒大聯盟紐約大都會隊二壘手卡諾今天遭球隊指定讓渡。路透

美國職棒大聯盟紐約大都會隊二壘手卡諾今天遭球隊指定讓渡。39歲的他生涯末尾兩度藥檢未過關，上季遭聯盟禁賽，本季復出欲證明身手卻陷入低潮，大聯盟生涯前途未卜。

卡諾（Robinson Cano）本季出賽12場，43個打席揮出一發全壘打，進帳3分打點，打擊率僅1成95，在開季戰績出色的大都會打線中排在後段班。由於其他守位靈活的年輕隊友表現出色，外界早就預期曾有機會入選名人堂的卡諾遲早會遭球團放棄。

大聯盟30支球隊須在2日大限前縮編，開季28人名單變為26人。大都會昨晚賽後先將右投羅培茲（Yoan Lopez）下放小聯盟3A，卡諾成為球隊調整陣容下另一名犧牲者。

大都會總管艾普勒（Billy Eppler）2日賽前表示，考量到球隊陣容結構、球員上場時間分配，球團不得不做出裁掉卡諾的「艱難決定」。

卡諾在大聯盟征戰17季，曾8度入選明星賽，2005年至2013年效力紐約洋基隊，和旅美投手王建民是從小聯盟就並肩作戰多年的隊友。卡諾與台灣淵源頗深，父親是曾效力中華職棒統一獅隊的洋將阿Q（JoseCano）。

卡諾2013年與西雅圖水手隊簽下10年2.4億美元肥約，2018年經交易轉戰大都會，重回紐約球隊懷抱。大都會將他列入指定讓渡（DFA）名單後，有7天時間選擇交易、釋出或下放小聯盟，一般認為釋出是最可能的結果，但大都會仍要付他剩餘約4000萬美元的薪水。

卡諾以打擊火力著稱，大聯盟生涯打擊率3成02、335支全壘打、1305分打點。其中，生涯累積2632支安打在現役球員中名列第3，僅次於普侯斯（AlbertPujols）與卡布瑞拉（Miguel Cabrera）。

效力大都會3季期間，卡諾打擊率2成69、24支全壘打、72分打點，去年賽季因違反大聯盟用藥條例而遭禁賽162場。

卡諾2018年效力水手時首度使用禁藥被抓，遭禁賽80場，生涯末尾因沾染禁藥而蒙上陰影。即使生涯打擊成績耀眼，且在2009年隨洋基嘗到世界冠軍滋味，他在退役後入選名人堂的機會仍因用藥而大打折扣。

卡諾 大都會 大聯盟

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