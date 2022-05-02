MLB／大谷翔平跑壘受傷 先發登板計畫可能生變

MLB天使隊日籍「二刀流」好手大谷翔平今天出賽跑壘受傷，他預計下一場對白襪的比賽自己仍會上場。但天使總教練麥登說，還沒決定他何時能重返陣中，或下一次先發登板的時間。

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使今天在客場迎戰芝加哥白襪，這是兩隊4連戰的第3場比賽，大谷翔平擔任指定打擊，為天使的先發第3棒打者。

大谷翔平今天3打數沒有安打，獲得1次保送，並有1分打點，目前本季打擊率是2成28。

比較令人擔心的是，大谷翔平在7局上擊出雙殺，他在跑壘時臉上出現不適的表情，因為右側腹股溝緊繃的緣故，球隊讓他提前退場。

賽後，大谷翔平透過翻譯表示，明天對白襪系列賽的最後一戰，他還是計畫上場。

但天使總教練麥登（Joe Maddon）表示，球隊還沒決定大谷翔平何時重返陣中，或是他下一次先發登板的時間。

大聯盟官網報導，如果大谷翔平獲准投球，他將於4日或5日在客場對上波士頓紅襪的比賽中擔任先發投手。

天使今天在1局上就靠「神鱒」楚奧特（MikeTrout）中右外野陽春全壘打先馳得點，3局上打線再添兩分，4局上靠貝拉斯格斯（Andrew Velazquez）二壘安打拿下第4分，9局上梅菲爾德（Jack Mayfield）、歐戴爾（Jo Adell）的安打都帶有打點，讓球隊6比0領先。

落後6分的地主白襪在9局下大反攻，賈西亞（Leury Garcia）的二壘安打讓球隊追回兩分，哈里森（Josh Harrison）帶有打點的二壘安打讓白襪追加第3分。

白襪打者安德森（Tim Anderson）的安打再幫球隊添得第4分，阿布瑞尤（Jose Abreu）在滿壘情況下挨了觸身球，擠回球隊此役的第5分，但下一棒的席茲（Gavin Sheets）揮出一壘方向滾地球出局，天使最終6比5驚險帶走勝利。

今天贏球後，天使目前戰績15勝8敗，位居美國聯盟西區龍頭，在整個美聯也只落後給戰績16勝6敗的紐約洋基。