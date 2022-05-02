MLB／卡布雷拉敲本季首轟沒用 布勒連14局無失分助道奇取勝

道奇和老虎系列賽的最終戰，道奇強投布勒（Walker Buehler）主投5局、1分未失、飆5K，盡管老虎強打卡布雷拉（Miguel Cabrera）在第8局打出生涯第503轟也是本季首轟，試圖想力挽狂瀾，道奇終場仍以6:3取勝，以1場勝差緊咬大都會名列國聯第二。

在上場投出生涯首場完封勝後，布勒此役先發遭遇不少狀況，第一局就使用23球才安全下樁，前三局一共面對到15位打者，不過他都順利化解危機，最後投6局被擊出6支安打、1分未失、飆5K，也順利拿下本季第3勝，加上這場比賽，布勒已經連續14局沒有失分。

打擊方面，道奇靠著弗里曼（Freddie Freeman）和貝茲（Mookie Betts）聯手，前6局就攻下6分，儘管第8局卡布雷拉敲出2分砲，稍微將分差拉近，不過整場比賽還是被道奇的投手壓制，6位投手接力一共飆出13次三振。

賽後弗里曼也稱讚布勒今日的表現，「他很努力，儘管我們希望他每次都能投出完投完封的比賽，但這不會發生，雖然此役表現沒有上一場出色，但他還是給我們很好的優勢，這就是一個好投手的展現。」

卡布雷拉上周才剛加入3000安俱樂部，此役又追平布雷特(George Brett)，敲出第1119支長打為史上第18多。