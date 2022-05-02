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MLB／薛則單場挨3轟 本季仍未嘗敗投滋味奪4勝
大都會和費城人系列賽最終戰，在隊友火力支援下，大都會塞揚名投薛則（Max Scherzer）順利收下本季第4勝，開季仍未嘗敗投滋味，甚至完成跨季15連勝佳績。
此役薛則一登板就先連飆5K，寫下開場連續三振紀錄，雖然第2局和第4局遭史瓦伯（Kyle Schwarber）單場雙響炮回應，費城人強打哈波（Bryce Harper）也在6上開轟緊咬比數，讓薛則丟4分責失寫本季新高，不過大都會今天打擊方面很給力，前6局就攻進6分，讓薛則在6局退場時失4分飆9K，仍是勝投候選人，最後也順利拿下本季第4勝，開季至今繼續保持不敗之身。
薛則在過去跨季24場例行賽中，15勝0敗的戰績為生涯新高，也助球隊拿下18場勝利，此外薛則在大都會的前5場先發，一共飆出42次三振，成為隊史僅次「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）的46K。
大都會在過去7個系列賽和對方交手皆取得勝利，目前16勝7敗的戰績仍是國聯龍頭。
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