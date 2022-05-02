快訊

獨／中央撒錢徵召診所採PCR 醫：政府放不下身段改快篩確診

上海養老院將活人裝屍袋送火化...相關官員被撤職 院長下場曝光

MiLB／宋文華下放高階1A後援無失分 陳聖平連4戰敲安

中央社 / 台北2日電
宋文華 (擷圖自推特)
宋文華 (擷圖自推特)

美國職業棒球聖地牙哥教士隊投手宋文華被下放到小聯盟高階1A，今天後援出賽投1局飆2K、無失分，無關勝敗；響尾蛇隊1A野手陳聖平近期維持不錯手感，單場2安，連4場出賽敲安。

宋文華開季小聯盟（MiLB）3A出發，在3A總計4場後援出賽，投6局失掉2分（1分責失分），拿下1次中繼成功，出賽防禦率1.50，表現不差，但美國時間4月30日被下放MiLB高階1A。

教士隊高階1A對戰辛辛那提紅人隊，兩隊8局打完教士0比8落後，宋文華9局登板後援，首名打者由於隊友守備失誤上壘，1人出局後投出保送，接著連飆2次三振，化解危機。

宋文華總計用22球投1局，沒被敲出安打，投出1次保送、2次三振，無失分，但球隊以0比8吞敗。

亞利桑那響尾蛇隊1A交手洛杉磯道奇隊，陳聖平先發打9棒、指定打擊，3局敲出投手方向滾地球出局，5局敲出中外野方向安打，7局1人出局後陳聖平敲出二壘打，再靠隊友安打跑回分數。

陳聖平8局敲出游擊方向滾地球出局，總計4打數敲出2支安打，有1得分，賽後打擊率2成41；響尾蛇終場以6比7吞敗。

陳聖平 宋文華

延伸閱讀

中職／悍將屠獅結束7連敗噩夢 開季18戰終於拿到第3勝

MiLB／3A之旅快閃4場 宋文華被教士下放高階1A

MiLB／陳聖平、林暉盛1A同場對決 2A林凱威2局無失分

中職／花式慶祝動作「有智勝罩」 成小龍敲安另類動力

相關新聞

MLB／大谷翔平跑壘受傷退場休息 下場能否出賽成疑

天使今作客白襪最終以一分之差6比5險勝，取得系列賽第二勝，「二刀流」大谷翔平本場3打數無安打，第9局還因腹股溝疼痛提前退場休息，不過他認為傷勢並不嚴重，明天還是能繼續出賽。

MLB／3200萬標下傳奇42號明星賽球棒 繼貝比魯斯後最貴

傳奇42號羅賓森（Jackie Robinson）在1949年明星賽使用的球棒，於今天以108萬美元（約3186萬台幣）在拍賣會上售出，成為繼「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）後，賣出最貴的一支球棒。

MLB／卡布雷拉敲本季首轟沒用 布勒連14局無失分助道奇取勝

道奇和老虎系列賽的最終戰，道奇強投布勒（Walker Buehler）主投5局、1分未失、飆5K，盡管老虎強打卡布雷拉（Miguel Cabrera）在第8局打出生涯第503轟也是本季首轟，試圖想力挽

MLB／賈吉雙響砲助洋基9連勝 塞佛里諾：這傢伙是怪物

洋基隊氣勢愈來愈旺，今天在客場對皇家隊3連戰最後一戰，「法官」賈吉（ Aaron Judge）轟出雙響砲，包辦全隊一半打...

MLB／崔志萬右肘不適 進10天傷兵名單觀察

韓籍打者崔志萬今年表現出色，開季15場敲2轟、10分打點、打擊三圍.357/.491/.595，不過他過去4場因右肘不適沒有出賽，光芒今天也宣布將他放入10天傷病名單。 光芒今天在對上雙城前，宣

MLB／大谷翔平跑壘受傷 先發登板計畫可能生變

MLB天使隊日籍「二刀流」好手大谷翔平今天出賽跑壘受傷，他預計下一場對白襪的比賽自己仍會上場。但天使總教練麥登說，還沒決...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。