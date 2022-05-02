MiLB／宋文華下放高階1A後援無失分 陳聖平連4戰敲安

美國職業棒球聖地牙哥教士隊投手宋文華被下放到小聯盟高階1A，今天後援出賽投1局飆2K、無失分，無關勝敗；響尾蛇隊1A野手陳聖平近期維持不錯手感，單場2安，連4場出賽敲安。

宋文華開季小聯盟（MiLB）3A出發，在3A總計4場後援出賽，投6局失掉2分（1分責失分），拿下1次中繼成功，出賽防禦率1.50，表現不差，但美國時間4月30日被下放MiLB高階1A。

教士隊高階1A對戰辛辛那提紅人隊，兩隊8局打完教士0比8落後，宋文華9局登板後援，首名打者由於隊友守備失誤上壘，1人出局後投出保送，接著連飆2次三振，化解危機。

宋文華總計用22球投1局，沒被敲出安打，投出1次保送、2次三振，無失分，但球隊以0比8吞敗。

亞利桑那響尾蛇隊1A交手洛杉磯道奇隊，陳聖平先發打9棒、指定打擊，3局敲出投手方向滾地球出局，5局敲出中外野方向安打，7局1人出局後陳聖平敲出二壘打，再靠隊友安打跑回分數。

陳聖平8局敲出游擊方向滾地球出局，總計4打數敲出2支安打，有1得分，賽後打擊率2成41；響尾蛇終場以6比7吞敗。