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MLB／大谷翔平跑壘受傷退場休息 下場能否出賽成疑
天使今作客白襪最終以一分之差6比5險勝，取得系列賽第二勝，「二刀流」大谷翔平本場3打數無安打，第9局還因腹股溝疼痛提前退場休息，不過他認為傷勢並不嚴重，明天還是能繼續出賽。
天使與白襪四連戰，前兩戰雙方各取得一勝，過去兩場都扛起第四棒的大谷翔平，今天改由第三棒指定打擊出發，面對塞揚獎名投凱柯（Dallas Keuchel），本場雖選到1次保送，但未敲出任何安打。
第7局大谷翔平在跑壘過程中疑似受傷，第9局再次輪到他打擊時，教練選擇讓代打上場，雖然大谷賽後透過翻譯表示，把他換下場只是保險的作法，預計自己明天還會繼續出賽，不過天使教頭麥登（Joe Maddon）則語帶保留，認為不論是打擊或是投球，目前還無法肯定大谷翔平下一場是否會上場，會等醫療團隊評估後再做決定。
大谷去年拿下美聯MVP，不過本季至今狀況不佳，打擊率僅.228、敲出4轟和12分打點、OPS為.685。他原本將於台灣時間星期三作客紅襪時擔任先發投手，但受到腹股溝疼痛影響，目前仍無法確定是否如期登板。
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