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MLB／3200萬標下傳奇42號明星賽球棒 繼貝比魯斯後最貴

聯合新聞網 / 綜合報導
傳奇42號羅賓森在1949年明星賽使用的球棒，於今天以108萬美元（約3186萬台幣）在拍賣會上售出。 美聯社
傳奇42號羅賓森在1949年明星賽使用的球棒，於今天以108萬美元（約3186萬台幣）在拍賣會上售出。 美聯社

傳奇42號羅賓森（Jackie Robinson）在1949年明星賽使用的球棒，於今天以108萬美元（約3186萬台幣）在拍賣會上售出，成為繼「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）後，賣出最貴的一支球棒。

羅賓森在1947年4月15日穿著42號球衣亮相，成為大聯盟首史上首位黑人球員，由於過去黑人球員只獲准在黑人聯盟打球，因此羅賓森踏上大聯盟舞台被認為對美國近代民權運動有極高的影響，同年羅賓森拿下新人王，兩年後獲得國聯最有價值球員獎，並於1955年贏得世界大賽冠軍。

羅賓森在1949年明星賽使用的球棒，在今天以108萬美元被拍賣，上一支如此昂貴的球棒，是貝比魯斯在1923年於洋基主場擊出首轟的球棒，共以約126萬美元拍賣售出。

在該球棒被標下後，羅賓森的妻子（Rachel Robinson）還附贈了一封信，內容寫道，「這支球棒在他使用後，就一直被羅賓森一家好好收藏著。」

拍賣會 美國

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