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MLB／賈吉雙響砲助洋基9連勝 塞佛里諾：這傢伙是怪物
洋基隊氣勢愈來愈旺，今天在客場對皇家隊3連戰最後一戰，「法官」賈吉（ Aaron Judge）轟出雙響砲，包辦全隊一半打點，率領球隊6：4獲勝，拚出本季最長9連勝，戰績16勝6敗也是大聯盟最佳。
賈吉首局轟出中外野453英尺陽春砲，攻下全場第1分，7局上揮出滾地球護送隊友攻下追平分，9局上再轟右外野395英尺陽春砲，幫助洋基以兩分之差保住勝果。
洋基最近3個3連戰連續橫掃守護者、金鶯、皇家，目前戰績16勝6敗是大聯盟最佳，明天將轉戰多倫多，和同區排名第2、15勝8敗的藍鳥隊進行3連戰。
賈吉轟出雙響砲後，本季8支全壘打和洛磯隊克隆（C.J. Cron）並列大聯盟第2，只落後隊友瑞佐（Anthony Rizzo）1支。
洋基先發投手塞佛里諾（Luis Severino）投5局，被揮出7支安打、失4分，在3：4落後時退場，一度是敗投候選，靠隊友火力支援、尤其是賈吉雙響砲解套，他說：「我還能說什麼？這傢伙就是怪物。」
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