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MLB／紅人開季22戰慘吞19敗 先發投手被打爆後下放3A

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
紅人先發投手桑馬丁只投0.2局失6分。
紅人先發投手桑馬丁只投0.2局失6分。

紅人隊持續悲慘命運，今天對洛磯隊之戰，先發投手桑馬丁（Reiver Sanmartin）只投0.2局失6分，從比賽一開始就大幅落後，最後以1：10落敗，不但吞下6連敗，開季前22戰只有3勝19敗也是隊史最慘紀錄。

桑馬丁1局下站上投手丘就被洛磯打爆，面對10名打者被揮出6支安打（1支全壘打）、保送兩次，失6分全是自責分，吞下開季4連敗，並列大聯盟最多敗投手。

紅人第2任投手法默（Buck Farmer）接手1.1局再失3分，球隊大勢已去，最近18場比賽吞下17敗，勝率掉到1成36，仍是大聯盟唯一勝率不到3成的球隊。

前一支開季3勝19敗是2003年老虎隊，球季賽結束時慘吞119敗，寫下美聯單季最多敗紀錄；紅人曾在2018年開季3勝18敗，最後以 67勝95敗收尾，今年開季前22戰的表現是大聯盟近20季最爛。

紅人內野手穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）說：「我們沒有打出該有的表現，這不是想要的開季方式，每天仍要好好打拚，沒有退縮的理由。」

桑馬丁本季出賽5場（4場先發）一勝難求，近3場先發合計只投9局，狂失20分都是自責分，本季防禦率升至 13.78，賽後立刻被降到3A，總教練貝爾說得很清楚：「他需要到3A投球找回信心。」

紅人 馬丁 大聯盟

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