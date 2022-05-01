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MLB／克蕭生涯2700K達陣 道奇隊史最多奪三振投手

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
道奇隊克蕭。（美聯社）
道奇隊克蕭。（美聯社）

道奇隊左投今天在洛杉磯主場登板，對老虎隊先發6局，被揮出4支安打、失1分，成為隊史最多奪三振投手，

克蕭開季前3戰都奪勝，今天對老虎之戰投出優質先發，不過退場時1：1平手，挑戰開季4連勝要等到下一戰。克蕭下場後，七局下老虎從道奇救援投手中強攻3分奠勝，終場老虎以5：1擊敗道奇。

他在4局下三振老虎新人托克森（Spencer Torkelson）， 演出生涯第2697次三振，超越名人堂投手沙頓（Don Sutton），正式成為道奇飆出最多K的投手，爆滿球迷爆出熱烈掌聲，這位3屆國聯塞揚獎強投也脫帽致意。

克蕭用85球完成6局任務，投出7次三振，生涯15年剛好達到2700K，成為史上第26人，也是現役第4人，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「他是我們這個世代最頂尖的投手之一。」

道奇 老虎 克蕭

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