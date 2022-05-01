MLB／澤村拓一10局下再見暴傳 金鶯揮別本季最長5連敗

金鶯隊近況不振，今天止敗方式卻很意外，在主場打到延長10局下，靠紅襪隊日籍投手澤村拓一再見失誤以2：1險勝，揮別本季最長5連敗。

金鶯打線面對紅襪先發投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi），前5局未有安打，直到6局下才開張，以0：1落後。

伊瓦迪用95球完成7局任務，只被揮出3支安打、無失分，送給金鶯8次三振，退場後風雲變色，中繼投手巴恩斯（Matt Barnes）8局下失1分，搞砸伊瓦迪可能到手的本季第2勝，兩隊進入延長賽。

E1 • Hirokazu Sawamura 🚨🚨🚨



This is the error of the season pic.twitter.com/ziNwj7nJ5A — MLB Errors (@mlberrors) May 1, 2022

延長10局上突破僵局制，紅襪留下一、三壘殘壘未得分，11局下澤村登板，金鶯跑者馬泰歐（Jorge Mateo）先站上二壘，澤村故意四壞球保送首名打者麥肯納（Ryan McKenna），形成一、二壘有人。

金鶯下一棒奇里諾斯（Robinson Chirinos）在1壞球後觸擊形成界外球，接著1好2壞後繼續短打，點成投手前滾地球，澤村接到球快速傳向三壘，不料直接飛過三壘手狄佛斯（Rafael Devers）頭頂，形成大暴傳，讓馬泰歐輕鬆跑回致勝分。

澤村本季第8次登板，只投4球吞下首敗，紅襪戰績掉到9勝13敗，在美聯東區仍居第4，只領先金鶯的7勝14敗。