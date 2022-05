MLB／澤村拓一10局下再見暴傳 金鶯揮別本季最長5連敗

金鶯隊近況不振,今天止敗方式卻很意外,在主場打到延長10局下,靠紅襪隊日籍投手澤村拓一再見失誤以2:1險勝,揮別本季最長5連敗。

金鶯打線面對紅襪先發投手伊瓦迪(Nathan Eovaldi),前5局未有安打,直到6局下才開張,以0:1落後。

伊瓦迪用95球完成7局任務,只被揮出3支安打、無失分,送給金鶯8次三振,退場後風雲變色,中繼投手巴恩斯(Matt Barnes)8局下失1分,搞砸伊瓦迪可能到手的本季第2勝,兩隊進入延長賽。

E1 • Hirokazu Sawamura 🚨🚨🚨



This is the error of the season pic.twitter.com/ziNwj7nJ5A