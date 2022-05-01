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MLB／王牌投手柯爾回穩 洋基拚出本季最長8連勝
洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）甩掉開季不順的陰霾，最近兩場先發都以優質內容奪勝，今天對戰皇家隊投6局無失分，幫助球隊3：0獲勝，拚出本季最長8連勝紀錄。
柯爾開季前3戰合計11.1局失8分，尤其18日對老虎隊之戰只投1.2局失兩分退場，投出5次保送追平個人單場最慘紀錄，這3戰防禦率達6.35、都無關勝敗。
他在4月25日對決守護者隊終於回穩，先發6.2局只被揮出4支安打，飆出9次三振，休息4天再登板，被皇家揮出5支安打、飆出6K，連兩戰無失分拿到勝投。
皇家主場向來被喻為有利投手的球場，柯爾在這裡投了21.1局只有兩分自責，今天完成6局任務後，牛棚3人接力封鎖皇家打線，「守護神」查普曼（Aroldis Chapman）用11球連續解決3人，奪下本季第5場救援成功。
洋基戰績升至15勝6敗，分區排名第1，開季前21戰就拿下15勝，僅是1959年球季至今第5次難得紀錄。
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