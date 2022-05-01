MLB／首局首打席開轟不過癮 史普林格雙響砲轟垮老東家

藍鳥隊外野手史普林格（George Springer） 今天火力大爆發，對戰老東家太空人隊毫不手軟，首局首打席開轟，3局下追加陽春砲，本季首次單場雙響砲包辦全隊打點，幫助藍鳥2：1獲勝。

史普林格以DH身分擔任開路先鋒，1局下砲轟藍鳥先發投手賈西亞（Luis Garcia），左外野376英尺陽春砲攻下全場第1分，3局下同方向424英尺再來一發；太空人4局上靠DH艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）陽春砲攻下唯一分數，終場1分輸球，終止本季最長4連勝。

Another leadoff homer against the Astros for George Springer! pic.twitter.com/kGRJhgY1rL — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) April 30, 2022

史普林格過去效力太空人7季，2017年幫助奪下隊史首座世界大賽，也獲選MVP，去年轉戰藍鳥首季因傷只打78場，仍有22轟紀錄，今年長打數字值得期待。

今天是史普林格生涯第19次單場至少兩轟，本季6轟紀錄就有一半打老東家，生涯第他說：「不管對手是誰，全壘打就是全壘打。」

藍鳥開季前22戰打出14勝8敗，其中10場1分決定勝負的比賽打贏8場，是大聯盟最多1分贏球的球隊，而且從去 9月25日至今，未有連敗紀錄，也是大聯盟30隊最長。

史普林格強調，藍鳥是恢復能力很好的球隊，每天都想贏球。