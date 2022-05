MLB／首局首打席開轟不過癮 史普林格雙響砲轟垮老東家

藍鳥隊外野手史普林格(George Springer) 今天火力大爆發,對戰老東家太空人隊毫不手軟,首局首打席開轟,3局下追加陽春砲,本季首次單場雙響砲包辦全隊打點,幫助藍鳥2:1獲勝。

史普林格以DH身分擔任開路先鋒,1局下砲轟藍鳥先發投手賈西亞(Luis Garcia),左外野376英尺陽春砲攻下全場第1分,3局下同方向424英尺再來一發;太空人4局上靠DH艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)陽春砲攻下唯一分數,終場1分輸球,終止本季最長4連勝。

Another leadoff homer against the Astros for George Springer! pic.twitter.com/kGRJhgY1rL