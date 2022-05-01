MLB／暴雨中燃燒的棒球魂 楚奧特沒等到的那1球掀熱議

風大雨大，打不退天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）與白襪隊投手維拉斯奎茲（Vince Velasquez）的對決意志，主審在暴雨中喊了暫停，兩人卻還不想停，彼此交換了心領神會的笑容。

白襪今天以4：0終止天使的6連勝，大谷翔平打第4棒，4打數沒有安打、吞下1次三振，楚奧特的成績也一樣，天使中心棒次熄火，導致了此役遭到完封。

白襪教頭拉魯沙（Tony La Russa）賽後第一題被問到今天的打線表現，有點小意見，「你們要從Vince開始才對。」

拉魯沙表示，天使打線近期很能打，而維拉斯奎茲5.2局僅被敲4安打、無失分，送出6K、無保送，「能投出5.2局這樣的內容，他真的很棒、很有韌性，卻沒有得到夠多的讚揚。」

此戰天氣狀況不佳，維拉斯奎茲表示，看了氣象預報知道會是持續雨勢的天氣，他也不知道會遇到什麼狀況，但只想著做好自己該做的，能投多少算多少，「結果是好的，我也感覺很神奇，老實說，我也還在想我是怎麼能在那種情況下如此專注。」

最專注的一刻，或許出現在維拉斯奎茲沒來得及投出的那一球，比賽在來到5局上、兩出局時，他面對楚奧特投到2好2壞，雨勢瞬間爆大，主審喊出暫停，但投打兩人一時之間還專注在對決場面，下一秒發現已經喊了暫停時，兩人相視露出苦笑，明顯還想完成這個打席。

這段影片在網路上大獲好評，稱讚兩人在暴雨中燃燒的熱情，維拉斯奎茲坦言：「我當時還想投最後1球，那是勝負欲使然，我真的很想至少把那一局給完成。」