快訊

15歲少年無照騎車闖紅燈釀嚴重車禍 紅牌大重機騎士重傷不治

確診個案自主回報疫調系統今啟動！ 五張圖看懂收到簡訊如何通報

「限速20公里」新手開車上路台大校園撞倒博士生 拖行2個車身

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MiLB／3A之旅快閃4場 宋文華被教士下放高階1A

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
宋文華。中央社
宋文華。中央社

效力教士隊的25歲旅美投手宋文華開季從3A出發，投了4場、防禦率1.50，今天出現在球隊的異動名單中，他從3A被下放至高階1A。

宋文華從2016年簽約赴美，第一年就碰到更改投球動作的問題，直到2018年才展開第1年賽季，前3季最高層級高階1A，本季從3A出發，被視為距離升上大聯盟僅剩一步之遙。

宋文華共在3A出賽4場皆為後援，投6局被敲4安打、失2分（責失1分），防禦率1.50，有6次三振、5次保送。

短短4場3A體驗後，宋文華今天被下放到高階1A的韋恩堡錫帽（Fort Wayne TinCaps），升級之路倒退嚕，他去年在此隊出賽23場皆為後援，投25局責失7分、防禦率為2.52，有46次三振、15次保送。

宋文華 大聯盟 教士

延伸閱讀

日職／吳念庭安打、選保送 連12場出賽上壘

MLB／今日戰績表 洋基4轟炸皇家近7戰夯了18轟

MLB／賈吉敲3分砲 洋基4轟打垮皇家笑納7連勝

MiLB／陳聖平、林暉盛1A同場對決 2A林凱威2局無失分

相關新聞

MiLB／3A之旅快閃4場 宋文華被教士下放高階1A

效力教士隊的25歲旅美投手宋文華開季從3A出發，投了4場、防禦率1.50，今天出現在球隊的異動名單中，他從3A被下放至高...

MLB／暴雨中燃燒的棒球魂 楚奧特沒等到的那1球掀熱議

風大雨大，打不退天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）與白襪隊投手維拉斯奎茲（Vince Velasquez）的對...

MLB／大都會隔10年再現無安打 「山大王」有猜到但押錯投手

大都會相隔10年再出現無安打比賽，隊史前一人「山大王」桑塔納（Johan Santana）樂見，他笑說有預期到大都會今年...

MLB／今日戰績表 洋基4轟炸皇家近7戰夯了18轟

MLB今日戰績表 教士 7:3 海盜 水手 6:8 馬林魚 紅襪 3:1 金鶯 太空人 11:7 藍鳥 天使 5:1 白襪 雙城 1:6 光芒 費城人 0:3 大都會 勇士 6:3 遊

MLB／賈吉敲3分砲 洋基4轟打垮皇家笑納7連勝

美國職棒大聯盟MLB紐約洋基今天在客場迎戰堪薩斯市皇家，全隊轟出4支全壘打，包括「法官」賈吉（Aaron Judge）7...

MiLB／陳聖平、林暉盛1A同場對決 2A林凱威2局無失分

美職小聯盟今天響尾蛇隊1A對上道奇隊1A的賽事，台灣好手同場對決，響尾蛇隊的陳聖平從道奇林暉盛手中敲出1支安打，但也被三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。