聽新聞
test
0:00 / 0:00
MiLB／3A之旅快閃4場 宋文華被教士下放高階1A
效力教士隊的25歲旅美投手宋文華開季從3A出發，投了4場、防禦率1.50，今天出現在球隊的異動名單中，他從3A被下放至高階1A。
宋文華從2016年簽約赴美，第一年就碰到更改投球動作的問題，直到2018年才展開第1年賽季，前3季最高層級高階1A，本季從3A出發，被視為距離升上大聯盟僅剩一步之遙。
宋文華共在3A出賽4場皆為後援，投6局被敲4安打、失2分（責失1分），防禦率1.50，有6次三振、5次保送。
短短4場3A體驗後，宋文華今天被下放到高階1A的韋恩堡錫帽（Fort Wayne TinCaps），升級之路倒退嚕，他去年在此隊出賽23場皆為後援，投25局責失7分、防禦率為2.52，有46次三振、15次保送。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言