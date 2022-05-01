MiLB／3A之旅快閃4場 宋文華被教士下放高階1A

效力教士隊的25歲旅美投手宋文華開季從3A出發，投了4場、防禦率1.50，今天出現在球隊的異動名單中，他從3A被下放至高階1A。

宋文華從2016年簽約赴美，第一年就碰到更改投球動作的問題，直到2018年才展開第1年賽季，前3季最高層級高階1A，本季從3A出發，被視為距離升上大聯盟僅剩一步之遙。

宋文華共在3A出賽4場皆為後援，投6局被敲4安打、失2分（責失1分），防禦率1.50，有6次三振、5次保送。

短短4場3A體驗後，宋文華今天被下放到高階1A的韋恩堡錫帽（Fort Wayne TinCaps），升級之路倒退嚕，他去年在此隊出賽23場皆為後援，投25局責失7分、防禦率為2.52，有46次三振、15次保送。