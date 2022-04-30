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MLB／今日戰績表 洋基4轟炸皇家近7戰夯了18轟
MLB今日戰績表
教士 7:3 海盜
水手 6:8 馬林魚
紅襪 3:1 金鶯
太空人 11:7 藍鳥
天使 5:1 白襪
雙城 1:6 光芒
費城人 0:3 大都會
勇士 6:3 遊騎兵
小熊 1:11 釀酒人
洋基 12:2 皇家
響尾蛇 6:2 紅雀
紅人 4:10 洛磯
守護者 9:8 運動家
老虎 1:5 道奇
國民 14:4 巨人
MLB明日賽程
時間 客場 主場
02:15 響尾蛇 vs. 紅雀
03:07 太空人 vs. 藍鳥
04:05 天使 vs. 白襪
04:05 國民 vs. 巨人
04:07 守護者 vs. 運動家(華視)
04:10 雙城 vs. 光芒
06:10 水手 vs. 馬林魚
06:35 教士 vs. 海盜
07:05 紅襪 vs. 金鶯
07:05 勇士 vs. 遊騎兵
07:10 洋基 vs. 皇家
07:10 小熊 vs. 釀酒人
07:10 費城人 vs. 大都會
08:10 紅人 vs. 洛磯
10:10 老虎 vs. 道奇
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