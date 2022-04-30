MLB／今日戰績表 洋基4轟炸皇家近7戰夯了18轟

大都會本日對上費城人的比賽，5投手聯合封鎖費城人的打線，讓對手安打、得分數掛「0」，接力完成無安打比賽，大隊會也以3:0贏得勝利。 本場比賽大都會先發投手梅基爾（Tylor Megill）主投5

2022-04-30 14:21