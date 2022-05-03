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MLB／今日戰績表 托瑞斯九上致勝安助洋基打勝藍鳥拉出10連勝

聯合新聞網 / 整理
洋基托瑞斯九局上敲出致勝安，助隊打敗藍鳥拉出10連勝。 法新社
洋基托瑞斯九局上敲出致勝安，助隊打敗藍鳥拉出10連勝。 法新社

MLB今日戰績表

天使 0：1 白襪

皇家 0：3 紅雀

響尾蛇 5：4 馬林魚

雙城 2：1 金鶯

洋基 3：2 藍鳥

勇士 5：2 大都會

水手 0：3 太空人

光芒 6：1 運動家

MLB明日賽程

時間 客場 主場

03:10 勇士 vs. 大都會

06:10 教士 vs. 守護者

06:40 響尾蛇 vs. 馬林魚

06:40 勇士 vs. 大都會(雙重戰)

06:45 遊騎兵 vs. 費城人

07:05 雙城 vs. 金鶯

07:07 洋基 vs. 藍鳥

07:10 天使 vs. 紅襪(愛爾達體育2台)

07:10 海盜 vs. 老虎

07:40 白襪 vs. 小熊

07:40 紅人 vs. 釀酒人

08:10 水手 vs. 太空人

08:10 紅雀 vs. 皇家

08:40 國民 vs. 洛磯

09:40 光芒 vs. 運動家

10:10 巨人 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人 體育

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